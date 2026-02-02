Cine este Andreea Munteanu de la Survivor România 2026. A reprezentat de mai multe ori România la competiții sportive

Andreea Munteanu intră în competiția Survivor România 2026. La 27 de ani, se alătură echipei Faimoșilor, gata să-și demonstreze ambiția și determinarea în jungla Dominicană.

Cine este Andreea Munteanu

Andreea Munteanu, fosta campioană la gimnastică artistică, este una dintre noile concurente care se alătură echipei Faimoșilor în competiția Survivor România 2026! După eliminările dramatice din săptămâna a treia, show-ul prinde din nou viață cu patru noi participanți care intră în lupta din jungla Dominicană. Andreea vine cu un palmares impresionant de medalii și o determinare de neclintit.

Andreea Munteanu, acum în vârstă de 27 de ani, a fost o gimnastă de performanță care a reprezentat România la cel mai înalt nivel. În 2012, alături de echipa națională de junioare, a obținut trei medalii la Campionatele Europene de la Bruxelles: bronz pe echipe, bronz la sol și argint la bârnă. Un an mai târziu, tânăra sportivă a cucerit aurul la individual compus în cadrul competiției de la Lugano, Elveția. Aceste realizări sunt rezultatul muncii și pasiunii care o definesc.

Andreea va completa echipa Faimoșilor alături de Marian Godină

Faimoșii și Războinicii și-au pierdut deja câțiva membri în primele săptămâni ale competiției și știu cât de important este să aducă forțe noi. Andreea va concura alături de Marian Godină în echipa Faimoșilor, în timp ce CAV și Maria Dumitru vor întări echipa Războinicilor. Fiecare dintre aceștia vine cu obiectivul clar de a se integra rapid și de a lupta pentru victorie.

Pentru Andreea Munteanu, participarea la Survivor România 2026 reprezintă o provocare unică, dar și o extensie naturală a spiritului său competitiv dezvoltat pe parcursul carierei de gimnastă. Calitățile ei fizice și mentale, dezvoltate în anii de antrenamente intense, o vor ajuta să înfrunte cu succes probele dure ale competiției.

