Chuck Negron, membru fondator și solistul trupei „Three Dog Night”, a murit la 83 de ani

Chuck Negron, unul dintre membrii fondatori și solistul trupei rock Three Dog Night, a murit luni, 2 februarie, la vârsta de 83 de ani. Artistul s-a stins în locuința sa din Studio City, California, înconjurat de familie.

Deși nu a fost anunțată o cauză oficială a morții, reprezentanții săi au precizat că Negron s-a confruntat timp de decenii cu BPOC, iar în ultimele luni a suferit și de insuficiență cardiacă.

Copilăria și începuturile muzicale

Născut în Manhattan și crescut în Bronx, Negron a cântat în grupuri doo-wop și a jucat baschet. A fost recrutat la două colegii din California, unde și-a continuat atât studiile, cât și pasiunea pentru muzică.

În 1967, după ce s-a stabilit în Los Angeles, Negron a fondat Three Dog Night alături de Danny Hutton și Cory Wells. Trupa a devenit rapid un fenomen, cu hituri precum „One (Is The Loneliest Number)” și „Joy to the World”.

Între 1969 și 1975, trupa a avut 21 de piese consecutive în Top 40. Rolling Stone i-a numit „descoperitorii” unor compozitori precum Nilsson, Nyro sau Randy Newman. În acea perioadă, Three Dog Night depășea la încasări artiști precum Elvis Presley sau The Rolling Stones.

Declinul: dependența de droguri

La apogeul succesului, cariera lui Negron s-a prăbușit din cauza dependenței de heroină. A pierdut averea și a ajuns să trăiască în Skid Row. Trupa s-a destrămat în 1976, s-a reunit în 1982, apoi s-a rupt din nou în 1985.

După 37 de internări în centre de reabilitare, Negron a reușit să se lase de droguri în 1991. A lansat șapte albume solo și și-a spus povestea în cartea „Three Dog Nightmare”.

Împăcarea cu Danny Hutton

După decenii de tensiuni, Negron și Hutton s-au reîntâlnit anul trecut pentru a-și cere scuze și a încheia conflictul.

Într-un interviu din 1998, Negron spunea că nu mai urmărește recorduri sau vânzări uriașe, ci liniștea interioară: „Trebuie să găsești pace în interior… să accepți darurile și defectele tale și să înveți să-ți îmbrățișezi viața.”

