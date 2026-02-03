Chuck Negron, membru fondator și solistul trupei „Three Dog Night”, a murit la 83 de ani

Chuck Negron, unul dintre membrii fondatori și solistul trupei rock Three Dog Night, a murit luni, 2 februarie, la vârsta de 83 de ani. Artistul s-a stins în locuința sa din Studio City, California, înconjurat de familie.
Deși nu a fost anunțată o cauză oficială a morții, reprezentanții săi au precizat că Negron s-a confruntat timp de decenii cu BPOC, iar în ultimele luni a suferit și de insuficiență cardiacă.
Născut în Manhattan și crescut în Bronx, Negron a cântat în grupuri doo-wop și a jucat baschet. A fost recrutat la două colegii din California, unde și-a continuat atât studiile, cât și pasiunea pentru muzică.
În 1967, după ce s-a stabilit în Los Angeles, Negron a fondat Three Dog Night alături de Danny Hutton și Cory Wells. Trupa a devenit rapid un fenomen, cu hituri precum „One (Is The Loneliest Number)” și „Joy to the World”.
Între 1969 și 1975, trupa a avut 21 de piese consecutive în Top 40. Rolling Stone i-a numit „descoperitorii” unor compozitori precum Nilsson, Nyro sau Randy Newman. În acea perioadă, Three Dog Night depășea la încasări artiști precum Elvis Presley sau The Rolling Stones.
La apogeul succesului, cariera lui Negron s-a prăbușit din cauza dependenței de heroină. A pierdut averea și a ajuns să trăiască în Skid Row. Trupa s-a destrămat în 1976, s-a reunit în 1982, apoi s-a rupt din nou în 1985.
După 37 de internări în centre de reabilitare, Negron a reușit să se lase de droguri în 1991. A lansat șapte albume solo și și-a spus povestea în cartea „Three Dog Nightmare”.
Împăcarea cu Danny Hutton
După decenii de tensiuni, Negron și Hutton s-au reîntâlnit anul trecut pentru a-și cere scuze și a încheia conflictul.
Într-un interviu din 1998, Negron spunea că nu mai urmărește recorduri sau vânzări uriașe, ci liniștea interioară: „Trebuie să găsești pace în interior… să accepți darurile și defectele tale și să înveți să-ți îmbrățișezi viața.”
Foto – Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.