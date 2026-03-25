Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. Partenera lui Nicușor Dan nu a atras atenția

Mirabela Grădinaru participă la un summit organizat de Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite. Partenera lui Nicușor Dan a adoptat o ținută elegantă, în nuanțe neutre. Iată cât a costat rochia pe care partenera lui Nicușor Dan a purtat-o la evenimentul de la Casa Albă.

Cum s-a prezentat Mirabela Grădinaru la Casa Albă

Mirabela Grădinaru atrage atenția cu fiecare apariție. Deși este o prezență discretă, oamenii vor să afle totul despre partenera președintelui român Nicușor Dan.

Aceasta a demonstrat că este adepta simplității și preferă să nu atragă atenția prin ținute spectaculoase. În schimb, ea alege nuanțe neutre, așa cum a făcut-o și la evenimentul de la Casa Albă.

Citește și: Mirabela Grădinaru, discurs în SUA, la invitația Melaniei Trump. Mesajul transmis de Prima Doamnă a României: „Aștept cu interes”

Mirabela Gărdinaru a ales să poarte un costum din două piese, cu o fustă puțin mai lungă de genunchi. Fără să iasă în evidență, partenera președintelui a dat dovadă de simplitate, ca întotdeauna, decență și bun gust.

Ea participă la summit-ul care se ține la Washington D.C., la Casa Albă, alături de președintele Nicușor Dan. Rochia purtată de Mirabela i-a evidențiat talia subțire, fără să atragă prea mult atenția.

Citește și: Iulia Albu, declarații despre Mirabela Grădinaru: „Nu e Prima Doamnă. Nu interesează pe nimeni viața personală a președintelui”

Nu este prima oară când Prima Doamnă alege să se îmbrace în culori neutre, care nu atrag atenție. Ea a optează adesea pentru costum de două piese format din sacou și fustă peste genunchi sau rochii în nuanțe de nude, ușor vaporoase.

Ce a declarat Mirabela Grădinaru

O delegație oficială a României participă la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Melaniei Trump, care a invitat-o și pe Mirabela Grădinaru.

Partenera lui Nicușor Dan a declarat că inițiativa Melaniei Trump este „extrem de valoroasă, generând impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în domeniul educației digitale)”.

Citește și: Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani: „Moartea ei reprezintă o ruptură definitivă de cel mai iubit om”

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a mai spus prima doamnă a României.

Summit-ul de la Washington D.C. se întinde pe parcursul a două zile, iar printre țările participante se numără Polonia, România, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Ucraina, UAE.

