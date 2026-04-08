Ce spune Mihai Trăistariu despre fostele lui iubite: „Toate au fost grăsuțe”. Cum i-ar plăcea să fie femeia din viața lui

Mihai Trăistariu a vorbit despre fostele lui iubite și a făcut, din nou, declarații controversate. El a vorbit despre aspectul femeilor din viața lui și a făcut mărturisiri cel puțin deranjante. Iată ce a spus cântărețul despre fostele iubite.

Mihai Trăistariu face noi declarații controversate

Invitat într-un nou podcast, Mihai Trăistariu s-a abținut cu greu să nu lanseze noi controverse. De data aceasta, el a vorbit despre femeile din viața lui și a spus că „toate au fost grăsuțe”. Declarația a venit în contextul în care cântărețul explica faptul că nu este pretențios când vine vorba despre o potențială iubită. El a mărturisit că nu prea a avut iubite trase prin inel, ci mai degrabă femei cu câteva kilograme în plus.

Artistul a spus că toate s-au pus pe slăbit atunci când au simțit că este cazul, fără ca el să fi intervenit cu vreo remarcă.

„Toate fetele cu care am fost eu aveau fundul mare. Nu le-am nimerit țiplă. Am avut și una-două subțiri. Deci, toate au fost grăsuțe. Doar că eu, mergând pe la concerte, prin emisiuni, normal că s-au simțit și s-au pus pe slăbit. Slăbit ce înseamnă?! Înfometat de-a dreptul! Și mergeau cu un măr, cu un morcov în poșetă ca să slăbească”, a declarat Mihai Trăistariu, în podcastul Face to Face, moderat de Bianca Drăgan.

Este căutat de pretendente

Mihai Trăistariu a vorbit despre faptul că deși este un bărbat singur, primește zeci de mesaje și filmulețe de la femei. Totuși, artistul simte nevoia de liniște și singurătate, mai ales că viața lui este agitată în acest moment.

Trăistariu spune că este curtat de femei, dar nu este interesat să înceapă o nouă relație moment. Pe lista lui de priorități se află, acum, cariera.

„Și acum primesc mesaje. Să nu îmi spuneți mie că noi, cei din showbiz, nu primim cereri în fiecare zi. Cred că m-am mai lăudat pe undeva că primesc două, trei propuneri de ieșit la cafea în fiecare zi. Noi primim de toate. Eu dacă vreau, îmi găsesc, dar acum sunt un pic blocat, am o rigiditate. De ceva timp sunt blocat, mă enervează, vreau să stau liniștit, am nevoie de acea pauză să îmi cern gândurile”, a povestit cântărețul.

Trăistariu a povestit cum ultima relație pe care a avut-o a fost una dezamăgitoare. El s-a iubit cu o studentă, însă la scurt timp și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește.

„Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stăteam în Constanța, ea în București. Am lăsat-o, era și studentă. Nu avea bani. Îmi cerea bani de microbuz. Îi dădeam 50 de lei. După 2 ani să nu lucrezi. Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât. Și ce vrei, să te țin eu? Era frigiderul plin. Ieșeam la ora 12 din casă, mă întorceam la 6, era în același pat”, a spus artistul.

