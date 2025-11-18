Ce relație au Tily Niculae și fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț: „E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta”

Tily Niculae a vorbit despre începutul relației cu fostul soț, dar și despre divorțul de acesta, în podcastul Nicoletei Luciu.

Tily Niculae, dezvăluiri rare despre divorțul de Dragoș Popescu

Invitată în podcastul Nicoletei Luciu, Tily Niculae a spus în ce relații a rămas cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a anunțat în luna august că ea și Dragoș au decis de comun acord să divorțeze. Despărțirea s-a produs cu mult înainte de anunț, însă Tily nu a simțit să facă acest lucru public până anul acesta.

Tily Niculae a povestit că între ea și Dragoș Popescu nu a fost vorba de dragoste la prima vedere. El o remarcase încă de la 16 ani, când juca în serialul „În familie”, de la Prima TV. „După ce a aflat că aveam 16 ani s-a potolit, pentru că era corupere de minori”, a spus actrița. Astfel, relația lor a început doi ani mai târziu, când Tily era majoră. „Am știut că va fi tatăl copiilor mei. N-a fost o atracție fizică niciodată. N-a fost o iubire la prima vedere”, a povestit actrița.

Tily a dezvăluit că ea și Dragoș lucrau în aceeași clădire și că s-au apropiat după o întâlnire la un eveniment, unde ea i-a sărit în brațe. „A crezut că i-am sărit în brațe că eram toată leșinată că l-am văzut, dar nu, era fix cum sunt eu”, a povestit actrița.

În seara aceea, Dragoș a invitat-o la mare. Tily a refuzat și a mers în Mamaia cu Laura Cosoi. Actrița a povestit că fostul soț s-a oferit să-i achite cazarea, lucru pe care l-a refuzat. După ce s-au întors în București, Dragoș a invitat-o pe Tily la el. „Vin la tine, dar nu prea mă plimb cu chiloții după mine. Și zice: «I-ați și tu câteva haine». Am venit cu trei trollere după mine și aia a fost. Mi-a zis: «Cu mine n-a stat nicio femeie»”, a povestit actrița.

Citește și: Tily Niculae a izbucnit în lacrimi după gestul făcut de fostul ei socru. Cum a luat-o prin surprindere

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta”

Tily a spus că lucrul pe care l-a făcut diferit în ultimii ani și care crede că a ajutat-o să devină omul de astăzi a fost că nu a acceptat să fie ajutată de cei din jur.

„Toată viața mea cu el nu neapărat că am dirijat, că sună urât, am știut direcția. Am fost mereu puternică și viața mi-a dat anumite bătălii pe care am ales să le văd într-un anume fel. Te ridici, te scuturi și dai înainte. Ce am făcut diferit în ultimii ani, și de aceea sunt ceea ce sunt acum, este că n-am lăsat pe nimeni să mă ajute. Am zis: «Îmi luați din creșterea mea personală»”, a mai împărtășit actrița.

Tily Niculae a spus că despărțirea de Dragoș Popescu a fost frumoasă pentru că amândoi au avut abilitatea de a se adapta acestei schimbări drastice. Deși au ales să meargă pe drumuri separate în viață, actrița și fostul soț rămân o echipă în creșterea copiilor lor, Sofia și Radu.

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta, să te uiți spre tine fără să-i rănești pe ceilalți. De-aia și separarea mea de Dragoș s-a întâmplat atât de frumos. L-am sunat săptămâna trecută și i-am mulțumit și mi-a zis: «Pentru ce femeie?». Mi-au spus multe femeie că tatăl a dispărut din viața copiilor. Contează că real noi suntem în viața copiilor noștri. Vine de trei, patru ori pe zi acasă. Sofia mă întreba de ce. I-am zis pentru că este dreptul lui, este navigarea lui prin toată treaba asta, pentru că sunteți copiii lui și pentru că eu n-o să-i interzic niciodată să vină. E nevoia lui”, a încheiat Tily.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News