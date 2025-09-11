Ce nepoată mare și frumoasă are Mircea Badea! „Rontzi” a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul alături de familie / Foto

Ana, fiica Nataliei Badea și nepoata cunoscutului prezentator Mircea Badea, a împlinit 18 ani și s-a transformat într-o tânără elegantă, plină de farmec, care atrage deja toate privirile. Cunoscută în familie sub alintul „Rontzi”, Ana a marcat trecerea la maturitate într-un mod discret, dar profund emoționant, alături de cei dragi.

Majoratul Anei, un moment intim și plin de semnificație

Natalia (Naty) Badea, mama Anei, a împărtășit pe TikTok câteva gânduri despre această zi specială, subliniind cât de importantă este aniversarea nu doar pentru fiica ei, ci și pentru ea ca mamă. „Astăzi este o zi foarte importantă pentru mine, pentru că am împlinit 18 ani. 18 ani de când sunt mamă, dar asta pentru că ea, fiica mea, a împlinit 18 ani. Cred că este un moment important în viața fiecărui copil, care nu mai e copil, dar și în viața unei mame”, a spus Naty cu emoție.

Deși nu a oferit detalii despre petrecerea propriu-zisă, jurnalista a precizat că sărbătoarea a fost una restrânsă, în familie, și că preferă să păstreze intimitatea acestor momente. „N-o să vă dau foarte multe detalii despre cum am sărbătorit, am sărbătorit așa, în familie, și sunt momente care țin de intimitatea familiei noastre și nu le voi face publice, însă voi face publice următoarele fotografii”, a adăugat ea, înainte de a publica imagini cu întreaga familie: părinții ei, Mariana și Gheorghe Badea, fratele Mircea Badea, cumnata Carmen Brumă și sărbătorita Ana.

Naty a mai dezvăluit că fiica ei a ales să-și celebreze majoratul într-un mod aparte: „Ei bine, am hotărât, nu eu, ci ea, și-a dorit foarte mult o vacanță și o călătorie la Barcelona. Nu petreceri, doar eu și cu ea. Vom avea aici 5 zile minunate.”

Viața în Italia și întoarcerea acasă

Ana și mama ei au locuit timp de peste trei ani în Italia, unde Natalia Badea, fostă profesoară de Limba italiană, scriitoare și jurnalistă, a documentat constant experiențele lor pe rețelele sociale. În august 2024, cele două au decis să revină definitiv în România, o alegere care a fost primită cu entuziasm de comunitatea online formată în jurul jurnalistei. Reîntoarcerea a însemnat nu doar o reconectare cu familia extinsă, ci și o nouă etapă în viața Anei, care a crescut într-un mediu plin de afecțiune și sprijin.

Naty Badea și-a făcut debutul ca prezentatoare TV în 2003, cu emisiunea „Monologurile lui Naty”, difuzată la Realitatea TV. Ulterior, s-a alăturat trustului Intact, unde lucrează și fratele ei, Mircea Badea, și a devenit producătoare de emisiuni. După o perioadă activă în televiziune, Naty a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica vieții de familie. S-a căsătorit cu jurnalistul și poetul Ciprian Chirvasiu, rodul poveștii lor de iubire fiind Ana.

Între timp, cei doi au divorțat, iar Naty și-a reluat activitatea în televiziune, lucrând în continuare în același trust cu fratele său. Deși este o figură cunoscută, preferă discreția și participă rar la evenimente mondene, iar atunci când o face, este însoțită de fiica ei.

Bunicii Anei, repere de educație și echilibru

Mariana Badea, mama Nataliei și a lui Mircea Badea, este fostă profesoară de Limba și Literatura Română la liceul Nicolae Kretzulescu din București, iar soțul ei, Gheorghe Badea, a fost profesor de matematică.

Mariana Badea a scris mai multe cărți de specialitate, îndeosebi de gramatică, și deține o editură.

„Eu sunt profesoară de cuvinte și bolnavă de limba română! Cred cu tărie în forța cuvântului rostit sau scris! Cuvântul are forță divină”, a spus Mariana Badea acum câțiva ani, într-un interviu pentru qmagazine.ro.

Mariana Badea a debutat editorial în 1990 cu volumul „Limba și literatura română pentru bacalaureat”, un proiect născut la sugestia soțului său, Gheorghe Badea. Acesta a sesizat nevoia unei astfel de lucrări după ce Mariana i-a povestit că notițele pe care le dicta elevilor săi circulau prin tot liceul, fiind xeroxate și folosite inclusiv de copiii din alte clase. Ideea a prins contur în perioada în care își pregătea fiica, Natalia, pentru examenul de bacalaureat. „Notițele scrise atunci au devenit materialul pentru prima mea carte”, a povestit profesoara. Cu mândrie, Mariana a adăugat că și fiica sa, Naty, i-a călcat pe urme, devenind scriitoare la rândul ei, cu două volume de poezii și un roman publicat.

Mariana și Gheorghe Badea au fost mereu prezenți în viața nepoatei lor, oferindu-i stabilitate și valori solide.

