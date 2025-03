Ce făcea Cristina Cioran în timp ce Alex Dobrescu era săltat de poliție pentru trafic de droguri. „Doamne! Nu știu nimic!”

Cristina Cioran a avut o primă reacție după ce Alex Dobrescu, bărbatul cu care are doi copii, a fost reținut miercuri de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc.

Reacția Cristinei Cioran după ce Alex Dobrescu a fost reținut de DIICOT

Cristina Cioran (47 de ani) a fost contactată telefonic de Libertatea după reținerea lui Alex Dobrescu și s-a declarat complet surprinsă de vestea primită. Actrița spune că nu a știut nimic despre această situație, ea fiind acasă cu copiii.

„Poftim?! Nu, nu știu nimic despre asta. Unde ai văzut asta? Doamne! Nu știu nimic. Lasă-mă să dau un telefon, te rog. M-ai dat peste cap acum. Eu sunt cu copiii acasă. (…) Am vorbit cu el ieri, dar… Lasă-mă să dau un telefon, te rog”, a spus Cristina Cioran, pentru sursa amintită anterior.

În cursul zilei de miercuri, 5 martie 2025, Alex Dobrescu (40 de ani) și încă un bărbat în vârstă de 28 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, substanțe interzise.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cei doi inculpați urmează să fie prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie – decembrie 2024, bărbatul de 40 de ani ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. Materialul probator administrat a rezultat că, în același interval de timp, bărbatul de 28 de ani ar fi deținut droguri de mare risc și ar fi intermediat comercializarea acestora.

În urma percheziției efectuate la locuința acestora, au fost descoperite și ridicate 20 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), un grinder cu urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. La data de 4 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea celor doi.

Citeşte şi: Reacția Cristinei Cioran după ce a fost criticată că a rămas, din nou, însărcinată cu Alex Dobrescu. „Doamne ferește! Este incredibil!”

Citeşte şi: Cristina Cioran, primele dezvăluiri despre întâlnirea cu Alex Dobrescu, după expirarea ordinului de protecție: „A venit în noapte să îl vadă pe cel mic”

Citeşte şi: „A devenit exigentă”. De ce s-au despărțit, de fapt, Alex Dobrescu și Cristina Cioran. Bărbatul i-a cerut scuze mamei actriței

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul oficial DIICOT, potrivit aceleiași surse precizate anterior.

De ce a cerut Cristina Cioran ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu

Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară pe 14 februarie 2025, când a adus pe lume un băiețel, Max Ioan. Ea și Alex Dobrescu mai au împreună o fată, Ema, care va împlini 4 ani vara aceasta. Actrița a născut înainte ca ordinul de protecție pe care l-a cerut anul trecut pentru Alex Dobrescu să expire. Cristina Cioran a explicat în emisiunea „Culisele celebrității” ce s-a întâmplat între ea și Dobrescu anul trecut de s-a ajuns la ordin de protecție.

„Nu aș fi vrut să apară așa ceva în presă. Dar a trebuit să lupt și eu cu toate armele. Nici nu ne împăcaserăm, dar ne-am despărțit urât. A plecat de acasă și nu l-am mai primit. Tot se întorcea. A ieșit un scandal mare, cu poliție. Dar nu am chemat eu poliția, poliția a fost chemată de un vecin, pentru că a aruncat cu ceva de la balcon.



Am completat un formular de risc, l-a completat și poliția, a ieșit pozitiv. Poliția m-a întrebat dacă vreau să iau un ordin de protecție și mi-am dat seama că este nevoie. Am luat un ordin de protecție provizoriu, care era pentru mine și fetița mea, dar și pentru el. E clar că nu era în apele lui”, a mărturisit Cristina Cioran.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News