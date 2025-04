Ce avere are Elisabeta Lipă, după o viață dedicată sportului de performanță: „Astea sunt salariile mele”

Elisabeta Lipă a dezvăluit ce salarii a avut în cele șase funcții pe care le-a ocupat, la un moment dat, simultan. În prezent, fosta campioană mondială la canotaj ocupă funcția de președinte al Federației Române de Canotaj și al Clubului Sportiv Dinamo București. Fiindcă lucrează într-o funcție publică, fosta sportivă de performanță este obligată să-și dezvăluie salariile și averea.

Elisabeta Lipă a spus ce salarii are și câte proprietăți deține

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Elisabeta Lipă (60 de ani) a dezvăluit ce salarii a avut în fiecare dintre cele șase funcții pe care le-a ocupat în același timp.

„Sufletește, foarte bogată. Sunt bogată exact cât îmi trebuie. După declarația mea de avere se văd exact toate investițiile pe care le-am făcut. Investiția majoră pe care am făcut-o a fost în copilul meu”, așa și-a început Elisabeta Lipă dezvăluirile.

Citește și: „Tot ceea ce am realizat a fost din munca mea, cu mintea mea și cu sprijinul familiei.” Elisabeta Lipă, dezvăluiri neștiute despre soțul și fiul ei / Exclusiv

„Locuiesc în Pipera.”

Ulterior, fosta canotoare a dezvăluit câte proprietăți deține. Elisabeta Lipă are o casă și două apartamente în București. Totodată, fosta sportivă deține două terenuri, unul agricol și unul forestier.

„Am o casă, locuiesc în Pipera, în pădure, cum îmi place mie să spun. Este un teren achiziționat după Jocurile Olimpice de la Sidney. Un apartament, la fel, pe care l-am schimbat. Am trecut de la două camere la patru, în 1996”, a dezvăluit fosta sportivă.

Citește și: Simona Halep se retrage din tenis. Anunțul făcut de sportivă: „Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate”

„Astea sunt salariile mele din cele șase funcții.”

În cadrul aceleiași emisiuni, Elisabeta Lipă a dezvăluit fiecare salariu pe care l-a avut.

„Ca salariu, sunt remunerată doar cu pensia pe care o am de la Ministerul de Interne, indemnizația renta viageră, pentru că este dată de statul român, pentru că recunoaște și recompensează rezultatele sportive.

De la Comitetul Olimpic nu sunt remunerată, pentru că nu am salariu, avem o indemnizație de ședință de 1200 de lei. De la Agenția Națională de Sport, am avut salariu de 9400 de lei. În rest, am fost recompensată cu 40.000 de lei în urma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Astea sunt salariile mele din cele șase funcții pe care le-am deținut. Concluzia e că meritele pe care le am oficiale, puse pe hârtie, acestea sunt”, a dezvăluit Elisabeta Lipă, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Citește și: Marian Drăgulescu se pregătește de nuntă. Fostul gimnast se însoară a treia oară

Ce avere are Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă a trecut în declarația de avere două apartamente în București și o casă în Voluntari.

Unul dintre apartamente a fost cumpărat în 1992 de soțul ei, Cornel Lipă, altul a fost achiziționat în 2006, tot de soțul ei, în timp ce casa de 338 de metri pătrați a fost construită în 2004.

Elisabeta Lipă mai figurează în declarația de avere cu două terenuri, unul agricol (19150 metri pătrați) și unul forestier (1732 metri pătrați).

Cât despre economii, Elisabeta Lipă are patru depozite: 274 de franci elvețieni într-unul, 1819 euro în altul, 37500 lei și 180576 lei în alte două.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News