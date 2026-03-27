Ce a fost între Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani înainte de nunta artistului cu Codruța Filip: „Am ieșit împreună”

În 2017, Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani au fost subiectul unor speculații. Comportamentul lor la aniversarea Marei Bănică a stârnit curiozitatea invitaților și nu numai.

Ce a fost între Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani înainte de nunta artistului cu Codruța Filip

În tumultul despărțirii dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, o poveste din trecutul artistului revine în atenție. Legătura dintre Sanfira și Margherita de la Clejani, deși scurtă, a generat curiozitate la vremea respectivă și a pus pe jar lumea mondenă.

În 2017, Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani au venit împreună la aniversarea de 42 de ani a Marei Bănică, iar apropierea dintre ei nu a trecut neobservată. Dansuri, îmbrățișări și o chimie evidentă au alimentat speculațiile conform cărora între cei doi ar fi fost mai mult decât o simplă prietenie.

Gesturile tandre și zâmbetele împărtășite au fost comentate intens de invitați, iar zvonurile s-au răspândit rapid. Întrebarea care plutea în aer era: există o relație sau este doar o prietenie sinceră?

Margherita a clarificat situația

În fața speculațiilor, Margherita de la Clejani a decis să clarifice situația. Într-un interviu oferit pentru Cancan.ro, artista a explicat că ea și Valentin au fost și au rămas doar prieteni.

„Nu am nicio relație cu niciun bărbat. Da, am ieșit cu Valentin, am ieșit împreună, dar ca prieteni. M-a invitat la deschiderea unui club. Era ziua unui prieten de-ai lui, doctor. Posibil ca Valentin să fie dornic de publicitate ca să-și promoveze clinica. Nu știu dacă e singur. Eu de astă vară nu m-am mai văzut cu el”, a spus Margherita la acea vreme.

Cu toate că declarația a clarificat oficial lucrurile, multe voci au continuat să speculeze despre relația lor.

O glumă cu subînțeles: momentul TV

Tot în 2017, un episod televizat a adăugat noi valuri de curiozitate. Valentin Sanfira, invitat într-o emisiune alături de familia Clejanilor, a făcut o remarcă care a stârnit râsete, dar și întrebări: „Puteai să mă bagi şi pe mine în familia Clejanilor, că oricum Margherita e nemăritată. Pentru binele meu, să mă însor. Bravo, m-ai găsit!”.

Deși tratată ca o glumă, replica a fost interpretată de unii ca o confirmare subtilă a unei apropieri speciale între cei doi.

Anii au trecut, iar Valentin Sanfira a lăsat în urmă episoadele mondene. Relația lui cu Codruța Filip a devenit una solidă, culminând cu o căsătorie care părea desprinsă din povești. Cu toate acestea, divorțul recent dintre cei doi aduce în prim-plan amintiri din trecutul lui Sanfira, inclusiv legătura efemeră cu Margherita.

Foto: Instagram; Capturi

