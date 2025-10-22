Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate”

Cătălin Măruță a acceptat să facă testul poligraf cu ocazia aniversării de 18 ani a emisiunii „La Măruță”. Printre multe altele, prezentatorul de la Pro TV a spus adevărul despre ediția în care Liviu, soțul Israelei, l-a lovit, după ce l-a întrebat dacă are probleme cu alcoolul.

Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei

Cătălin Măruță a fost supus unui test poligraf cu ocazia aniversării majoratului emisiunii „La Măruță”. Greta Dan, regizorul de platou al show-ului de la Pro TV, i-a pus prezentatorului o serie de întrebări picante, printre care și o întrebare despre momentul controversat în care a fost lovit în direct de Liviu, soțul Israelei, pentru că l-a întrebat dacă are probleme cu alcoolul.

„A fost adevărată întâmplarea când a fost în emisiune Liviu, soțul Israelei?”, a întrebat Greta Dan.

„Nu, nu a fost adevărat. Vreau să se vadă că nu s-a mișcat nici măcar un milimetru (poligraful – n.red.). Am avut o idee. Am zis că e 1 Aprilie și să fac o farsă de care să nu știe colegii mei. Era o farsă pentru ei și pentru cei de acasă. Era invitat Liviu, soțul Israelei. Am doi martori care pot să vină la proces să spună că am dreptate. Era Andrei Ștefănescu de la Alb Negru și Dani Iftimie, regizorul emisiunii, doar ei doi știau.

I-am spus lui Liviu: «Vrei să te enervez? Spun că ai probleme cu alcoolul și tu te ridici și spui: «Oprește-te cu întrebările astea tâmpite». Te faci că mă lovești și oprim emisiunea». Am făcut toată povestea asta. Am zis că luăm publicitate și ne-am întors și le-am explicat oamenilor că a fost o farsă. N-a mai crezut absolut nimeni. Sunt convins că mulți și-ar fi dorit să fie pe bune. Deci nu, n-a fost real”, a răspuns Cătălin Măruță.

Momentul în care Măruță este lovit de soțul Israelei, în direct la Pro TV

Momentul dintre Liviu și Măruță poate fi urmărit și acum pe YouTube, unde este publicat chiar pe canalul prezentatorului TV, cu titlul: „FARSĂ pentru Israela «Bătaie în Direct» cu Cătălin Măruță & Liviu”.

În ciuda titlului cu „farsă” scris cu majuscule, telespectatorii cred în continuare că momentul a fost 100% real.

„Eu cred că era pe bune… Și în pauză s-au pus de acord s-o dea la pace să fie bine pentru toată lumea… cred, părerea mea…”, a comentat cineva în dreptul videoclipului.

„Stați liniștiți că n-a fost nicio farsă. Uitați-vă la fața lui Măruță când îl lovește”, a scris altcineva.

„Asta numai farsă n-o fost. S-a mușamalizat. Prea speriat era Măruță. Se dă de gol prin anumite afirmații și gesturi de «după». Plus pauza publicitară le-a dat timp să mascheze incidentul, plus eventualele amenzi primite de postul în cauză. Acum fiecare crede ce vrea, eu așa consider. Din ceea ce văd, pare pe bune”, este o altă părere.

