Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă. „M-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe”

Brigitte Pastramă rupe tăcerea despre căsnicia cu Florin Pastramă. După șapte ani împreună, vedeta recunoaște că altercațiile publice și greutățile financiare aproape au dus la despărțire.

Brigitte Pastramă, confesiuni tulburătoare după șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă

Brigitte Pastramă, fost model și vedetă de televiziune, a dezvăluit detalii tulburătoare despre cei șapte ani de căsnicie cu Florin Pastramă, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”. Relația lor a fost presărată cu momente tensionate și încercări dificile.

„Am vrut să divorțez de el pentru că m-a lovit public și s-a purtat urât. Nu am vrut să mai accept umilințe din astea publice. Am zis: «Atât am putut să accept și gata, divorțez»”, a declarat Brigitte, citată de Libertatea.

Totuși, un moment spiritual a făcut-o să-și reevalueze decizia. „În momentul în care ne-am despărțit, chiar aveam introdus la notar divorțul, eram pe patul de spital, îmi făcusem o operație și m-am trezit la 5 și jumătate dimineața și am văzut o mână pe perete, exact ca în Biblie, care scria «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă». Și am zis: «Doamne, nu mă despart, dar nu pentru că el merită, ci pentru că vreau să îți arăt că eu m-am schimbat»”, a mai spus Brigitte.

Vedeta s-a apropiat de Dumnezeu în momentele grele din căsnicie

Brigitte a recunoscut că mariajul lor a fost unul plin de provocări, dar și de lecții importante. Într-un moment de criză financiară, când locația lor de evenimente a fost închisă, relația a fost pusă la grea încercare. „Era să ne despărțim pentru că, într-un fel, a fost vina lui, dar cu chestia asta ne-am dat seama că trebuie să fim mai responsabili, că banii nu cresc în copaci”, a explicat ea. Această perioadă dificilă a fost punctul de cotitură în relația lor, iar Florin a înțeles că trebuie să își asume mai multe responsabilități.

„Până atunci mai mult l-am sprijinit eu, și pe soțul meu, și pe familia lui, pe care i-am ajutat mult. Vine vremea când rolurile trebuie să se schimbe și a înțeles că era rândul lui. Acum avea două lucruri de făcut: să renunțe și să mă lase doar pe mine ca sprijin și el să fie un laș sau să ia taurul de coarne și să învețe să mă sprijine, lucru pe care l-a făcut”, a adăugat Brigitte, subliniind că această schimbare a fost posibilă datorită credinței lor comune. „Poate l-a ajutat faptul că suntem penticostali, pocăiți, și frica de Dumnezeu l-a făcut să se schimbe și să fie responsabil.”

Astăzi, Brigitte susține că ea și Florin au o relație mai echilibrată, în care fiecare aduce contribuția sa. „A fost foarte greu, dar în perioada aceea m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu”, a spus vedeta, care este de părere că prin credință și efort comun au reușit să depășească momentele grele.

Foto: Instagram

