Aurelian Temișan, prima reacție după ce Radu Banciu l-a atacat: „Mulți ar da bani grei să intre în gura lui. Eu am intrat. Gratis”

Aurelian Temișan a reacționat după ce Radu Banciu l-a atacat zilele trecute. Jurnalistul l-a ironizat pe artist în contextul proiectului propus de Ministerul Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă al actorilor. Banciu a spus că Temișan ar fi de negăsit la teatru, deși este pontat zilnic pentru activitatea sa.

Radu Banciu și Aurelian Temișan, la cuțite

Aurelian Temișan a răspuns cu ironie la atacul lui Radu Banciu de zilele trecute.

„Radu Banciu. Nu știm nimic unul despre celălalt, nici măcar nu ne cunoaștem personal. Și cu toate astea, el se pare că știe totul despre mine și despre viața mea. Sunt convins că mulți ar da bani grei să intre în gura lui. Eu am intrat. Gratis. Ce să zic? Mulțumesc, tizule Radu. Fă-ți treaba”, a spus Temișan pe Instagram.

Ce a spus Banciu despre Temișan

Videoclipul juratului de la „Te cunosc de undeva!” a continuat cu declarațiile lui Radu Banciu.

„Aurelian Temișan, mare artist, pălește și Brâncuși pe lângă el. Temișan, Dumnezeu în artă. Are cineva tupeu să spună că nu-i un mare artist? Se uită toți la el ca la Dumnezeu. Unde-i domnul Temișan? Știți că are un meci de fotbal, joacă pe nu știu ce teren cu echipa artiștilor. Bun, asta-i acum, dar mâine? Mâine are o înmormântare. Ce face poimâine? Are botez poimâine. Știți că actorii fac mulți copii sau dacă nu fac mulți copii își imaginează că fac, până nu mai au bani să-i facă. În fine, domnul Temișan e la un botez, dar după aia e la o nuntă.

„Ce a făcut el pentru artă? Joacă-n niște piese de teatru de 50 de ani”

Bă, nu-l găsești niciodată. Da? Și atunci o să vină și o să spună, domne, dar stați un pic, el e pontat zilnic aici. Ăia pe asta se uită, nu pe ce a compus. Ce să compună Temișan? Ce a făcut el pentru artă? Joacă-n niște piese de teatru de 50 de ani, aceleași piese, spune același lucru. E mare artist, clar. Dar pe ce să-l categorisești? Nu-l interesează pe Demeter, că el nu face diferența. E ca ăla din filmul american, nu face diferența între un Picasso și un accident de circulație”, a spus Radu Banciu.

