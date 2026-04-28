Aris Eram și Yasmin Awad au fost protagoniștii unei nopți memorabile în București. Chimia dintre ei a fost imposibil de ignorat, iar seara s-a încheiat cu dedicații speciale, potrivit Cancan.ro.

Aris Eram și Yasmin Awad, surprinși în ipostaze tandre în București

Aris Eram și Yasmin Awad, care au participat împreună la Survivor, au fost surprinși împreună în ipostaze tandre. Imaginile AICI! La doar câteva zile de când Aris s-a întors din jungla de la Survivor România, cei doi au fost văzuți la Biutiful, unde au petrecut o seară memorabilă, plină de dans, priviri intense și o chimie evidentă, conform Cancan.ro.

După săptămâni de probe extreme și o dietă bazată pe cocos, Aris Eram s-a întâlnit cu Yasmin Awad, fosta iubită a lui Florin Ristei, colegul lui de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Surpriza serii? Cei doi au fost de nedespărțit, iar gesturile lor au dat de înțeles că între ei ar putea fi mai mult decât o simplă amiciție.

În timp ce restul invitaților își filmau story-urile și se bucurau de atmosfera vibrantă, Aris și Yasmin păreau izolați într-un univers doar al lor. Zâmbetele, privirile lungi și dansurile apropiate nu au trecut neobservate. „Yasmina, regina lui Aris!” – acesta a fost momentul culminant al serii, când Aris i-a dedicat brunetei câteva versuri la lăutari, potrivit Cancan.

Yasmin Awad: un nou început după despărțirea de Florin Ristei

Pentru Yasmin, apropierea de Aris vine într-o perioadă în care și-a păstrat discreția în ceea ce privește viața personală. După despărțirea de Florin Ristei, tânăra a cunoscut rapid pe altcineva, însă relația pare că n-a funcționat, având în vedere imaginile cu ea și Aris.

La rândul său, Aris a fost în centrul zvonurilor legate de relația sa cu Laura Giurcanu, un „du-te vino“ care părea să nu se mai încheie. Acum, tânărul pare să se concentreze pe Yasmin. Faptul că aceasta este fosta iubită a lui Florin Ristei, colegul lui de platou, adaugă un strop de intrigă în această poveste. În plus, și Yasmin și Laura sunt prietene.

După o noapte plină de emoții și momente speciale, cei doi au plecat împreună, iar gesturile tandre dintre ei au fost imposibil de ignorat. La ieșire, Yasmin l-a luat de braț pe Aris, un gest mic, dar plin de semnificație. Această apropiere a dat naștere celui mai neașteptat duo al momentului din showbiz-ul românesc. Cum va evolua relația lor? Rămâne de văzut, dar un lucru e cert: această poveste este doar la început.

Foto: Instagram

