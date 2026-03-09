Apariție rară: Lidia Buble și Horațiu Nicolau, fotografiați în timp ce făceau cumpărături. Cum au fost surprinși

Lidia Buble (32 de ani) și partenerul ei, Horațiu Nicolau (64 de ani), continuă să atragă atenția la fiecare apariție publică. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază relaxată, bucurându-se de o sesiune de shopping care a părut mai degrabă o escapadă romantică decât o simplă ieșire cotidiană. Imaginile surprinse îi arată mai apropiați ca oricând, iar stilul lor vestimentar a completat perfect atmosfera momentului.
Deși Lidia Buble este recunoscută pentru stilul ei impecabil, nici Horațiu Nicolau nu se lasă mai prejos, afișând și de această dată o apariție extrem de rafinată. În imaginile surprinse de paparazzi Cancan se poate observa că afaceristul a optat pentru un look old money, impecabil construit: sacou bleumarin, cămașă închisă la culoare, vestă elegantă și pantaloni albi, perfect asortați cu pantofi din piele întoarsă și șosete gri. Accesoriul discret, un ceas rafinat, a completat un outfit care i-a conferit un aer misterios și sofisticat.
În contrast cu eleganța clasică a lui Horațiu, Lidia a ales un look relaxat, dar plin de atitudine. Artista a purtat un blazer oversize negru, un tricou larg cu mesaj, blugi baggy și ochelari cu lentile ușor transparente. La gât, un choker discret a completat perfect ținuta, oferindu-i un aer cool și modern.
Atmosfera dintre cei doi a fost una relaxată și caldă, semn că relația lor se află într-un moment frumos. Fiecare gest și privire surprinsă în imagini sugerează o conexiune puternică, iar ieșirea la cumpărături pare să fi fost un prilej perfect pentru a petrece timp de calitate împreună.
Lidia Buble și relația care i-a schimbat perspectiva asupra iubirii
După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a trecut prin câteva relații, însă adevărata liniște și-a găsit-o abia alături de Horațiu Nicolau. Diferența de vârstă dintre ei, de peste trei decenii, nu doar că nu a fost un obstacol, ci a devenit un element care a contribuit la maturitatea și stabilitatea legăturii lor. Artista a vorbit deschis, într-un interviu acordat anul trecut, despre modul în care această relație i-a schimbat viața, oferindu-i un echilibru emoțional pe care nu îl cunoscuse înainte.
Lidia a explicat că piesa „Un bărbat mai bun” reflectă exact această transformare. Prima parte a melodiei vorbește despre o iubire toxică din trecut, în timp ce continuarea este inspirată de apariția lui Horațiu în viața ei — un om care a acceptat-o necondiționat și i-a oferit sprijin încă din prima zi.
„A apărut el: un bărbat mai bun, care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă… M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare”, a mărturisit artista, acum ceva vreme.
