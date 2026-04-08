Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că mariajul lor s-a încheiat. Reacția celor mici. „Am avut o discuție!”

Despărțirea Andreei Popescu de Rareș Cojoc, după 10 ani de mariaj și 15 ani de relație, a surprins lumea showbiz-ului. Deși păreau un cuplu solid, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă au rămas uniți în ceea ce privește creșterea celor trei copii. În exclusivitate, influencerița a povestit cum a gestionat momentul dificil și ce relație are acum cu fostul soț.

Cum le-a dat vestea copiilor

Pentru Andreea Popescu, cel mai greu pas a fost să le explice copiilor că părinții lor nu vor mai locui împreună. Influencerița a cerut sfatul unui specialist, dar a apelat și la propria experiență, fiind ea însăși copil al unor părinți divorțați.

„M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect. Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare. Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate”, a povestit Andreea Popescu, potrivit Spynews.ro.

Fiul cel mare, Ioachim, a reacționat cu o maturitate care i-a surprins pe ambii părinți.

„M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi”, a mai spus influencerița.

Pentru cei doi copii mai mici, explicațiile au fost adaptate vârstei lor.

Viața după divorț: „Suntem maturi, copiii nu văd nicio tensiune”

Deși nu mai formează un cuplu, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au rămas în relații foarte bune, punând pe primul loc bunăstarea copiilor.

„Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a explicat Andreea.

Ea a transmis și un mesaj pentru părinții care trec prin situații similare:

„Eu, ca sfat, dacă mi-aș permite să dau sfaturi, pot spune că trebuie să-ți pui copiii pe primul loc, nu orgoliile, nu supărările. Oamenii în situația asta trebuie să se gândească foarte bine la copii. Nu e vorba despre tine și el, e vorba despre ei. Copiii n-au nicio vină atunci când doi părinți vor să ia această decizie.”

Chiar dacă drumurile lor s-au separat, Andreea Popescu și Rareș Cojoc continuă să fie prezenți împreună în viața copiilor.

