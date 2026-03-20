Mihai Bendeac și Andreea Popescu, cuplul de care ai uitat. După despărțire, actorul a făcut-o pe dansatoare să plângă în direct la TV, de față cu Rareș Cojoc: „În viață nu ți se cuvine întotdeauna totul!”

Andreea Popescu a cedat în lacrimi pe scena „România Dansează”, în 2013, după o discuție cu fostul iubit, Mihai Bendeac, jurat al emisiunii. Totul s-a petrecut în fața lui Rareș Cojoc, iubitul ei de la acea vreme. Andreea și Rareș s-au căsătorit trei ani mai târziu, iar recent au anunțat divorțul.

Mihai Bendeac a făcut-o pe Andreea Popescu să plângă în direct la TV

Andreea Popescu a trăit un moment delicat în cadrul emisiunii „România Dansează” de la Antena 1, în anul 2013. În fața publicului și a juriului, din care făcea parte și fostul ei iubit, actorul Mihai Bendeac, Andreea a cedat emoțiilor și a izbucnit în lacrimi. Povestea acestui moment intens a revenit în atenția publică după ce Andreea a anunțat divorțul de Rareș Cojoc, după o căsnicie de aproximativ un deceniu și trei copii împreună.

Andreea Popescu a urcat pe scena de la „România Dansează” alături de Rareș Cojoc, iubitul ei de atunci și campion mondial la dans sportiv. Dintre jurații emisiunii, Mihai Bendeac a fost cel care a adus cele mai dure critici. „Știi că în viață nu ți se cuvine întotdeauna totul!”, i-a spus el Andreei, referindu-se la o atitudine percepută de el ca fiind nepotrivită.

„Tu realizezi ce înseamnă asta?”

Cu toate acestea, Bendeac a oferit și un moment de apreciere, subliniind talentul Andreei și colaborarea impecabilă cu Rareș: „Este mai mult decât un omagiu. Numai că acest omagiu trebuie să-l meriți. Și tu, în seara asta, ai dovedit că-l meriți”. În ciuda criticilor inițiale, jurații i-au acordat Andreei o stea galbenă, permițându-i să avanseze în competiție.

Tensiunea momentului și comentariile lui Mihai Bendeac au fost copleșitoare pentru Andreea. Emoțiile au ieșit la suprafață, iar dansatoarea a izbucnit în lacrimi chiar pe scenă. Rareș Cojoc, aflat alături de ea, a fost un sprijin tăcut, lăsând-o pe Andreea să strălucească și să-și exprime sentimentele fără reținere. „Să fii pe locul 300 la orice, pe plan mondial, e deja o șmecherie, pe locul 19 e cu atât mai mult… Te-a lăsat pe tine să fii în față. Tu realizezi ce înseamnă asta?”, a adăugat Bendeac, subliniind cât de mult a contat parteneriatul lor pe scenă.

Relația tumultuoasă dintre Andreea Popescu și Mihai Bendeac

Andreea Popescu și Mihai Bendeac au avut o poveste de dragoste intensă, dar de scurtă durată. Potrivit VIVA!, cei doi s-au cunoscut pe Internet. Actorul a criticat-o public pe Andreea pentru trecutul ei controversat, dar răspunsul ei inteligent l-a impresionat. Apoi s-au întâlnit față în față în București, iar conexiunea lor a fost instantanee.

În doar o săptămână, cei doi au devenit inseparabili, însă relația lor s-a terminat la fel de rapid cum a început. Decizia de a merge pe drumuri separate a fost luată de comun acord, lăsându-le amândurora amintiri intense, dar și lecții valoroase.

