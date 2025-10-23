  MENIU  
Anca Alexandrescu spune că „99%" va candida la Primăria București: „Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul"

Adelina Duinea
Anca Alexandrescu a anunțat că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Jurnalista nu a precizat dacă plănuiește să candideze independent sau sprijinită de un partid.

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea Plus, a anunțat joi, 23 octombrie, că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Jurnalista de la Realitatea Plus are 10% șanse să câștige alegerile potrivit unui sondaj CURS publicat duminică, 19 octombrie, după ce a fost inclusă în mai multe sondaje drept candidat din partea zonei suveraniste.

Anca Alexandrescu a declarat că vrea să pornească schimbarea în București și că este convinsă că „forța bucureștenilor va învinge”.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc. Îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România”, a spus Alexandrescu, la Realitatea Plus.

„Sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul”

Jurnalista i-a asigurat pe cei care se îndoiesc de ea că are „stomacul tare” și că este pregătită să înfrunte toate provocările care vin la pachet cu această candidatură.

„Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri. Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a mai transmis Alexandrescu.

Citește și: Anca Alexandrescu, amenințată cu moartea. Poliția a deschis dosar penal

Citește și: Anca Alexandrescu s-a filmat în costum de baie, în zăpadă, pe modelul Cristelei Georgescu. „Sănătate curată!” Clipul s-a viralizat instant

„Nu uitați că eu sunt singura care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea”

Prezentatoarea de talk show a mai spus și că i se pare un „semnal de la Dumnezeu” faptul că alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pe data de 7 decembrie, aceeași dată în care alegerile prezidențiale au fost anulate anul trecut.

„Nu uitați că eu sunt singura care a reușit să îl învingă pe Florian Coldea. Îmi aduc aminte că îmi spuneau mulți că alegerile nu mai sunt de mult timp decise de cetățeni. Să știți că în urmă cu un an și ceva erau unii care spuneau că Florian Coldea nu o să ajungă niciodată la DNA. Uite că am demonstrat că poate să ajungă la DNA și sunt convinsă că împreună, noi bucureștenii și românii, vom putea să spargem această gașcă care a pus mâna pe România și putem să începem cu Bucureștiul. Apoi, pasul următor, să luăm înapoi ceea ce au anulat ei pe 7 decembrie.

Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a mai declarat Anca Alexandrescu.

Cine ar putea fi candidații PSD, PNL și USR pentru Primăria București

Din partea PSD, favoriții pentru alegerile generale din Capitală sunt Daniel Băluță, actualul prim-vicepreședinte al PSD și edil al Sectorului 4, și Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului între anii 2016 și 2020.

Din partea USR, Cătălin Drulă este prima variantă luată în calcul pentru a intra în cursa din 7 decembrie. El are și susținerea președintelui Nicușor Dan.

La PNL lucrurile sunt mai complicate. Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, ar fi favoritul lui Ilie Bolojan. Și actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, și-ar dori să intre în cursă din partea PNL, dar nu are susținere la centru.

