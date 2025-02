Amna a ajuns pe mâinile medicilor după un accident rutier. „O durere incredibilă”. Cu ce se confruntă artista

Amna a ajuns pe mâinile medicilor după un accident rutier. Cântăreața se confruntă în aceste momente cu „o durere incredibilă” în zona frunții.

Cu ce problemă se confruntă Amna după ce a fost implicată într-un accident rutier

Amna (40 de ani) a făcut o ecografie de părți moi pentru a descoperi cauza din spatele unei umflături de pe frunte, care îi provoacă „o durere incredibilă”. Artista a filmat interacțiunea din cabinetul medicului și a împărtășit momentul la Instagram Story.

„În urma unui accident, am venit să văd ce se întâmplă la o ecografie de părți moi. Doamna doctor o să-mi spună astăzi ce se întâmplă și de ce simt aici o umflătură și o durere incredibilă”, spune Amna în debutul filmării.

„Din cauză că s-au deschis airbag-urile, ori ele ți-au venit în cap, ori te-ai dat cu capul de volan și ai făcut un mic hematom. (…) Chiar dacă ai fi făcut atunci o radiografie simplă, nu cred că s-ar fi văzut”, a fost răspunsul medicului.

Hematomul reprezintă o acumulare de sânge, de obicei coagulat, în afara vaselor de sânge. Acesta apare ca urmare a lezării peretelui vaselor de sânge, ceea ce permite sângelui să se scurgă în țesuturile din jur. Tratamentul unui hematom depinde de localizarea acestuia. De cele mai multe ori, hematoamele nu necesită tratament deoarece organismul reabsoarbe sângele din el în timp.

Până la acest moment, Amna nu a oferit detalii suplimentare despre accidentul de mașină în care a fost implicată.

Citește și: Amna, adevărul despre viața de artist: „S-a întâmplat și nenorocirea asta” / Exclusiv

Cântăreața s-a operat la bilă în anul 2021

În anul 2021, după ce a participat la Survivor România, Amna a decis să se opereze la bilă, după un istoric de probleme cu fierea.

„Bila trebuia scoasă la un moment dat, dacă mă hotăram să efectuez această intervenție chirurgicală, pentru că aveam niște chisturi. Eu nu am avut o criză de bilă la «Survivor România», a fost vorba de o bacterie de la care am avut durerile de stomac. Mă operez, pentru că îmi doresc să nu mai am probleme din cauza bilei niciodată. E o chestiune cu care m-am confruntat înainte de Dominicană. Eu nu mă operez acum pentru că s-a întâmplat ceva cu bila mea cât am fost la «Survivor România». Trăiam cu această problemă, acele chisturi de care spuneam”, a declarat solista la acea vreme, pentru Click!.

Cristina Andreea Frunzăreanu, cunoscută sub numele de scenă Amna, s-a remarcat pe scena muzicală din România în anul 2011, cu hitul „Tell Me Why”. Pseudonimul „Amna” provine din limba arabă și înseamnă pace ori securitate. De-a lungul anilor, Amna a lansat numeroase piese care s-au bucurat de aprecierea publicului român, printre care „Cireși de mai”, „În oglinda” și „La capătul lumii”. Cel mai recent, Amna a lansat piesa „Dilema”, în colaborare cu Dorian Popa (36 de ani).

Amna este mama unui fiu, David, în vârstă de 10 ani, din prima căsnicie. În prezent, solista trăiește o poveste de dragoste discretă cu un bărbat a cărui identitate nu dorește să o facă publică.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News