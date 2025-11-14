Amalia Bellantoni, veste neașteptată din partea Tribunalului București. Decizia care schimba radical situația controversaților soți

Cazul Amaliei și al lui Domenico Bellantoni, acuzați de agresarea a doi vecini în Sectorul 2 din București, continuă să atragă atenția opiniei publice. După mai multe săptămâni de tensiune, Tribunalul București a pronunțat o hotărâre care schimbă radical situația celor doi soți.

Amalia Bellantoni, plasată sub control judiciar

Inițial plasată în arest la domiciliu, Amalia Bellantoni a primit vestea mult așteptată: instanța a decis înlocuirea acestei măsuri cu controlul judiciar. Această decizie îi oferă mai multă libertate de mișcare, dar menține obligația de a respecta condițiile impuse de magistrați.

Potrivit unei hotărâri a Tribunalului București, s-a decis înlocuirea arestului la domiciliu a Amaliei Bellantoni cu măsura controlului judiciar.

Domenico Bellantoni, mutat în arest la domiciliu

Soțul Amaliei, Domenico Bellantoni, se afla până acum în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 2 a admis solicitarea procurorilor. În urma deciziei de ieri, acesta va executa măsura arestului la domiciliu, alegând ca loc de detenție ferma sa.

Bărbatul a ales ca loc de detenție domiciliară ferma sa, pentru a putea avea grijă de animalele pe care le-a lăsat nesupravegheate în perioada cât se afla în arest.

Incidentul care a dus la punerea sub acuzare a celor doi a avut loc pe 30 octombrie 2025. O femeie de 66 de ani a apelat numărul de urgență 112, reclamând că ea și soțul său au fost agresați fizic.

Conform comunicatului Poliției Capitalei: „În timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.”

Amalia Bellantoni a fost la “Chefi la cuțite”

Amalia Bellantoni s-a făcut remarcată în spațiul public după participarea la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”. Înainte de această experiență, a lucrat ca stewardesă, iar ulterior s-a căsătorit cu italianul Domenico Bellantoni. Cei doi au deschis împreună un restaurant în București, unde Domenico s-a ocupat de bucătărie, iar Amalia de partea organizatorică.

Succesul de la televiziune i-a adus Amaliei tot mai multe invitații în diverse show-uri, consolidându-și astfel vizibilitatea. Ulterior, ea a făcut pasul către politică, înscriindu-se în partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă. În 2024, a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a figurat pe lista formațiunii la alegerile europarlamentare.

După scrutin, relația dintre Amalia Bellantoni și Diana Șoșoacă s-a deteriorat. Amalia a fost exclusă din partid, acuzându-și fosta lideră de conducere autoritară și de gestionarea defectuoasă a fondurilor. Mai târziu, a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, susținând că semnăturile depuse pentru susținere erau false. Prin acest demers, a reușit să blocheze înscrierea acesteia în cursa pentru Cotroceni, atrăgând atenția la nivel național.

