Adelina Pestrițu recunoaște că nu e totul roz în căsnicia ei: „După o ceartă cruntă…”

Adelina Pestrițu recunoaște că lucrurile nu sunt roz în căsnicia cu Virgil Șteblea, însă există un secret pe care îl pun în aplicare după fiecare ceartă, discuție sau motiv de supărare. Vedeta a vorbit despre obstacolele din căsnicia ei și cum trec peste ele.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea împlinesc 9 ani de relație

La 9 ani de când și-au început povestea de iubire, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se iubesc ca la început, cu toate că lucrurile nu stau mereu roz în căsnicia lor.

Vedeta a postat un mesaj amuzant, care dezvăluie că ea și partenerul său se ceartă adesea, ca în orice căsnicie, însă reușesc să se aleagă mereu unul pe celălalt.

Influencerița a vorbit despre motivele din spatele micilor certuri, de la treburi casnice până la oboseala de zi cu zi, care se acumulează.

„După 9 ani împreună, iubirea a învins tot: certurile pentru cine a lăsat farfuria în chiuvetă, cine stinge ultimul luminile în casă și cine a uitat să scoată hainele din mașina de spălat. Și totuși, ne alegem în fiecare… obosiți, încăpățânați și perfect imperfecți.

Relația noastră nu este despre cât de perfecți suntem (pentru că nu suntem, e despre cine vorbește primul după o ceartă cruntă… Glumesc! E despre cine pe cine a călcat pe picior în biserică acum 8 ani.

F**k! Nu-mi iese, mai bine mă las păgubașă pentru că gura păcătosului adevăr grăiește și nu-mi place să las dovezi, că certuri sigur vor mai fi. La mulți ani, nouă!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

De la ce pornesc discuțiile între cei doi

Într-un interviu recent, Adelina a vorbit despre cum și ea și soțul ei sunt încăpățânați și la fel de orgolioși, punând aceste aspecte pe seama zodiacului. Vedeta este Vărsător, iar soțul ei este în zodia Scorpion, motiv pentru care, mărturisește ea, fiecare își dorește să aibă dreptate atunci când există discuții.

„Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion (râde), însă este perfectă pentru noi. Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă. Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată.

Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză, fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a declarat Adelina Pestrițu pentru revista VIVA!

