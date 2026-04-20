Actrița franceză Nathalie Baye, recompensată cu patru trofee César, a murit la 77 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea filmului este astăzi mai săracă după pierderea uneia dintre cele mai emblematice prezențe ale sale. Actrița franceză Nathalie Baye, a cărei carieră s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii și aproximativ 80 de pelicule, a încetat din viață vineri seară în locuința sa din Paris.

La vârsta de 77 de ani, marea artistă a pierdut bătălia cu demența cu corpi Lewy, lăsând în urmă o moștenire cinematografică impresionantă care a unit subtil rafinamentul european cu strălucirea Hollywood-ului.

De la pasiunea pentru dans la gloria premiilor César

Născută în 1948 în Normandia, Nathalie Baye a crescut într-un mediu boem, fiind fiica a doi pictori. Parcursul său către celebritate nu a fost însă lipsit de provocări. În adolescență, din cauza dificultăților cauzate de dislexie, ea a luat decizia radicală de a părăsi școala la doar 14 ani. S-a mutat la Monaco pentru a se dedica studiului dansului, însă destinul avea să o direcționeze către platourile de filmare. Ascensiunea sa fulminantă a început în anii ’70, când a devenit muza unor regizori de geniu precum François Truffaut, Maurice Pialat sau Claude Sautet.

Talentul său remarcabil a fost rapid recunoscut de industria de specialitate, Baye devenind o prezență constantă la gala Premiilor César. Ea a reușit performanța rară de a câștiga patru trofee, dintre care trei au fost obținute succesiv între anii 1981 și 1983. Printre rolurile care i-au definit succesul timpuriu se numără cel din filmul lui Jean-Luc Godard, Every Man for Himself, dar și interpretarea magistrală din thrillerul La Balance, unde a dat viață unei lucrătoare sexuale, rol care rămâne un punct de referință în istoria cinematografiei franceze.

O carieră fără frontiere și recunoaștere internațională

Deși a fost un stâlp al cinematografiei domestice franceze, Nathalie Baye a reușit să cucerească și publicul global. Succesul internațional a venit inițial prin rolul soției lui Gérard Depardieu în The Return of Martin Guerre, însă în ultimele decenii actrița a experimentat un nou val de popularitate peste ocean. Regizorul Steven Spielberg a distribuit-o în Catch Me If You Can, unde a interpretat rolul mamei personajului jucat de Leonardo DiCaprio. Mai recent, fanii serialelor britanice au putut-o admira în rolul unei aristocrate franceze în A New Era, continuarea celebrului Downton Abbey.

Dincolo de granițele Europei, Baye a colaborat și cu vizionarul regizor canadian Xavier Dolan în producții precum Laurence Anyways sau It’s Only the End of the World. Capacitatea sa de a se adapta unor stiluri regizorale atât de diverse i-a adus, de asemenea, premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția în 1999, pentru interpretarea din Une liaison pornographique.

Viața personală și o moștenire artistică continuată

Dincolo de luminile reflectoarelor, viața personală a lui Nathalie Baye a fost marcată de relația sa intensă cu legendarul cântăreț de rock and roll Johnny Hallyday, supranumit „Elvis al Franței”. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani, într-o perioadă de maximă efervescență culturală. Din această uniune s-a născut Laura Smet, care a ales să calce pe urmele mamei sale. Cele două au oferit publicului un moment memorabil recent, jucând versiuni fictive ale lor în celebrul serial Call My Agent!, o producție care a arătat lumii întregi umorul și autoironia unei mari actrițe care nu s-a temut niciodată de provocări.

Anunțul decesului său a fost făcut sâmbătă de către familie, marcând sfârșitul unei ere pentru cultura franceză. Nathalie Baye rămâne în memoria colectivă nu doar ca o actriță de o versatilitate incredibilă, ci ca un simbol al eleganței și al perseverenței artistice.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News