Perechea a ținut sarcina secretă până după nașterea fiului lor. Numele micuțului reprezintă un tribut pentru mama actriței.

Nimeni nu a știut că era însărcinată! Prima imagine cu fiul actriței

Actrița Billie Lourd (28 de ani), fiica regretatei Carrie Fisher (n. 1956 – d. 2016), și logodnicul ei, actorul Austen Rydell (28 de ani), au devenit părinți pentru prima dată.

Billie și-a surprins fanii joi, 24 septembrie, dezvăluind vestea nașterii fiului ei, Kingston Fisher Lourd Rydell.

Pe contul personal de Instagram, actrița a publicat o imagine cu piciorușele fiului ei alături de descrierea: „Introducându-l pe Kingston Fisher Lourd Rydell”.

Unchiul lui Billie, Todd Fisher, a mărturisit în exclusivitate pentru E! News: „Sunt profund impresionat de decizia lui Billie de a o onora pe mama ei numindu-și fiul Kingston Fisher. A fost neașteptat”.

„Billie a fost cunoscută drept Billie Lourd întreaga ei viață. Este un omagiu minunat oferit lui Carrie.”

Proaspăta mămică se simte foarte bine și a avut o sarcină liniștită. Deși familia extinsă a actriței nu a avut șansa să-i fie alături, toate rudele ei sunt nerăbdătoare să-i cunoască fiul.

Billie și Austen s-au logodit în luna iunie a anului acesta și formează un cuplu din anul 2017. Austen a dezvăluit că s-au logodit publicând mai multe imagini alături de mesajul:

„A spus DA!! (De fapt, a spus Duuuh) Dar cred că asta e chiar mai bine decât da, nu?!?”.

Inclusiv hăinuțele micuțului Kingston Fisher par a fi un tribut adus bunicii lui.

Body-ul este inscripționat cu stele și planete, desene care ar putea fi corelate cu seria Star Wars. În celebrele filme, Carrie a interpretat rolul Prințesei Leia.

Decenii mai târziu, fiica ei Billie a interpretat rolul locotenentului Connix în noile pelicule Star Wars, The Last Jedi și The Rise of Skywalker.

