Monica Davidescu, declarații despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea: „Au apucat pe o anumită pantă”

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit în septembrie 2019, iar nașii de cununie au fost actorii Monica Davidescu și Aurelian Temișan. La doar câteva luni de la nuntă și de la botezul celei de-a doua fetițe, cei doi au anunțat că vor divorța, dar procesul nu s-a încheiat nici acum, după un an și jumătate.

Monica Davidescu, declarații despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea

Pentru prima oară de la despărțirea cu scandal a finilor săi, Monica Davidescu a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei, Aurelian Temișan, au încercat să aplaneze conflictul și au sperat la o împăcare între Andreea și George.

„Când am înţeles că finii noştri au apucat pe o anumită pantă am încercat, cum am ştiut noi mai bine, eu şi Aurelian, să aplanăm conflictele. Din păcate, nu a fost posibil, fiindcă au ţinut la convingerile lor, iar rezultatul e cel cunoscut şi azi, o separare a celor doi.

Nu poţi decât să regreţi și să te întrebi dacă nu cumva ai fi putut face mai mult decât ai făcut!, a spus actrița pentru impact.ro.

Andreea Bălan și George Burcea și-au găsit refăcut viața alături de altcineva

George Burcea a participat în toamna anului trecut la competiția Ferma, acolo unde a cunoscut-o pe Viviana Sposub. Cei doi s-au îndrăgostit în cadrul emisiunii TV, iar de atunci formează un cuplu. Cei doi par mai fericiți ca niciodată și mai mult, de curând s-a speculat că asistenta TV ar fi însărcinată. Aceasta s-a filmat în culisele platoului Vorbește Lumea în timp ce ținea un test de sarcină în mână, însă nu a mai oferit nicio altă informație.

Andreea Bălan a fost surprinsă în vara anului trecut alături de Tiberiu Argint. Artista a fost extrem de discretă cu viața sa sentimentală, iar prima confirmare cu privire la relația sa a venit în luna mai a acestui an, chiar în ziua în care cei doi au celebrat un an de când sunt împreună.

„La mulți ani, iubitul meu! Primul an minunat!”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram.

„La cât mai mulți, iubita mea”, i-a răspuns și Tiberiu Argint.

Cei doi au publicat prima fotografie împreună cu ocazia zilei de naștere a artistei, 23 iunie.

Sursă foto: Instagram