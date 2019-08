Magitot, românul cu un talent original: „Cred că am vreo 11 dulapuri pline cu numere de magie“

De nouă ani, actorul Marius Drăguș organizează cursuri de teatru și magie cu elevii, iar numele său de scenă, MAGITOT, i se datorează chiar unuia dintre discipolii săi. Umorul este un companion permanent al vieții sale, iar Marius îl folosește cât de des poate, pentru că adoră să facă oamenii să râdă. Spune că are un mic muzeu de magie acasă și, în plus, face și colecție de glume. Vă invit să-l descoperiți în cele ce urmează pe unul dintre maeștrii umorului sec din România.

Unica: Felicitări pentru premiul de originalitate de la „Românii au talent“! Ce însemnătate are acest premiu pentru tine?

Marius Drăguș, Magitot: Mulțumesc. Cred că atestă în mare parte că e bine ceea ce fac și că sunt pe drumul cel bun. Mă bucur enorm că a fost votul publicului, e foarte important pentru mine. Am simțit susținerea permanentă a celor din jurul meu și asta îmi dă curaj că tot ceea ce fac își găsește recompensa în zâmbetele și în entuziasmul lor.

Internetul spune că ești actor de teatru, că ai apărut și într-un film și că joci într-o trupă de improvizație. Tu cum te-ai autoportretiza? Cine este Marius Drăguș?

Internetul spune bine… sunt actor. În urmă cu câțiva ani, împreună cu cinci colegi de facultate, am format o trupă de improvizație. Am făcut asta din plăcerea jocului și datorită faptului că aveam nevoie de libertatea de expresie pe care ți-o oferă. Dacă cineva mă întreabă cu ce mă ocup, îi spun să caute MAGITOT pe internet, pentru a-și face o idee.

Cum ți-a venit ideea de a concura cu un număr de magie atipic? Procentual, cât crezi că a fost magie în prestația ta, cât improvizație și cât stand-up comedy?

Nu m-am gândit niciodată că este un număr atipic, pur și simplu am vrut ca toate momentele să plece de la mine și de la felul meu de a fi. Îmi place foarte mult să improvizez, dar, pentru a face asta, trebuie să am un traseu bine stabilit și, în funcție de moment, decid dacă mă abat sau nu de la el. Orice reacție din partea publicului este o sursă de inspirație pentru mine. Dacă am ridicat juriul în picioare… înseamnă că a fost magie 100%!

De ce crezi că publicul te-a votat pe tine drept cel mai original concurent?

Datorită celor două roșii. O să îi întreb pe cei care m-au votat de ce m-au ales pe mine.

Care este povestea numelui tău de scenă, Magitot?

De nouă ani țin cursuri de teatru și magie pentru elevii Complexului Educațional Lauder-Reut. În urmă cu cinci ani i-am rugat pe copii să facă niște desene cu lucruri legate de magie. Micky a scris cu roșu și negru pe o foaie A4 MAGITOT. A spus că tot ce fac eu e magie… și a rămas MAGITOT.

Ce rol are umorul în viața ta?

Aduce și duce totul. Norocul meu este că vine când mă aștept mai puțin și în general stă cu mine permanent. Sper să nu-l fac să plece sau măcar să-l fac să-și dorească să se întoarcă.

Cât de greu sau de ușor este să faci oamenii să râdă?

Ador să-i fac să râdă și cred că văd și ei asta, așa că-mi vine destul de ușor să fac lucrul ăsta. Nu pot spune mai multe… e secretul meu.

Cine e cel mai exigent spectator al tău? Cine-ți analizează reprezentațiile și cine te critică?

Le mai arăt prietenilor anumite momente de care nu sunt sigur că ar ieși cum trebuie. Sunt destul de critic și încerc să aduc permanent perspective noi numerelor de magie. Când ceva nu merge, îmi dau seama și pornesc de acolo. Este important să ai suportul celor din jur și sunt norocos să pot spune că îl am, alături de critică.

Cum îți alegi temele scheciurilor pe care le interpretezi? Ce și cine te inspiră?

Nu am o schemă. Dacă îmi vin 20 de idei… le scriu și apoi încerc să le aranjez într-o oarecare ordine. Am glume pe care le-am scris în urmă cu șapte ani și pe care încă nu am apucat să le folosesc. Nu a venit timpul lor. Nu prea există logică în ceea ce fac. Pur și simplu mă inspiră tot ce văd și aud. Mă uit la spectacole de stand-up, la spectacole de circ, de magie, de teatru, de dans. Până și statul la coadă la piață poate fi o sursă de inspirație.

Care este trucul tău de magie preferat?

Eu îl numesc TĂBLIȚELE MAGICE și îl am de la profesorul meu, MAESTRUL RETAS. E un număr de magie pentru copii. Trebuie văzut pentru a-l înțelege, așa că vă invit din toamnă la Teatrul ACT. Altfel, cred că am vreo 11 dulapuri pline cu numere de magie… toate îmi plac, pentru că toate au câte o poveste. Am un mic muzeu acasă.

Ce-ți place să faci în afara meseriei de actor?

Îmi place să mă plimb cu motocicleta, să văd filme, să citesc, să merg la pescuit. Nimic special. Am un balcon plin cu flori, îmi place să-mi beau cafeaua acolo.

Dacă ai putea să-ți alegi un talent anume, o superputere, care ar fi aceea și la ce ai folosi-o?

Mi-ar plăcea să existe șanse egale pentru toți copiii.

Ce ți s-a părut cel mai greu lucru la concursul „Românii au talent“? Dar cel mai frumos?

Cel mai greu moment a fost în preselecții, când nu știam dacă voi fi pe placul juriului. După prima glumă, totul a venit de la sine. Reacțiile sălii și ale juriului au fost WOW la toate cele trei reprezentații. Îmi ziceam că le pot arăta și un deget și ei vor râde. Îmi place enorm ce fac și cred că au văzut și ei asta.

Ce urmează în cariera ta de showman? Ce proiecte ai în lucru?

Fac magie din 2004 și niciodată nu mi-am făcut planuri… totul a venit de la sine… Așa că ce urmează e o surpriză și pentru mine. Dar mai mult ca sigur în toamnă voi face un turneu prin țară. Am un spectacol de magie pentru copii la Teatrul ACT, se numește ACTul magic, unul pentru adulți la The FOOL. Sper să se joace cât mai mult. Vreau să mă prindă 80 de ani jucând ACTul magic.

Pe tine ce te face să râzi?

Tot ce mi se întâmplă zilnic este aproape comic. Găsesc ceva comic în tot ce mă înconjoară, dar, bineînțeles, avem și norocul unui umor nativ, care ne salvează de fiecare dată. Îmi place foarte mult umorul sec!

Text de Laura Davidescu

Foto: Pro TV

