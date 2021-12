Invitat în emisiunea „Fiță cu Adiță”, Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a oferit primul interviu după separarea de Anamaria Prodan (48 de ani). Fostul cuplu s-a separat în toamna anului acesta, după 13 ani de mariaj. Împreună au un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani.

Laurențiu Reghecampf, primul interviu după separarea de Anamaria Prodan

Antrenorul de fotbal a depus actele de divorț în octombrie 2021. Cu toate acestea, impresara spune că niciun document nu a ajuns la ea. „Nu știu de divorț nimic. Nu a depus niciun dosar, nu am vorbit de notar. Dar voi ați văzut că și-a asumat ceva, pe cineva?”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.

„Sunt anumite momente pe care le-as șterge, dar fac parte din viața mea. Până nu ai parte de anumite probleme, necazuri, nu poți să-ți dai seama sau să te bucuri de lucrurile frumoase. Tata a murit acum trei ani de zile. A fost un șoc pentru mine. De fapt, a fost a doua înmormântare la care am participat în viața mea, adică să fiu efectiv în mijlocul unei tragedii. Prima a fost cu fetița mea, a doua a fost cu tatăl meu”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Din fostul mariaj cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca, în vârstă de 19 ani. Antrenorul și Mariana au mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina, care s-a stins din viață la doar un an, din cauza unei malformații congenitale la inimă.

„Analis a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea „Tetralogia Fallot”, inima nu se formase exact. Ne-am dat seama pe la șase luni, ea obosind când mânca. Din păcate, a făcut o pneumonie și n-a reușit operația. Nu e un moment ușor când îți pierzi un copil, e cel mai tragic”, a mai dezvăluit antrenorul. „Mama are cancer și face chimio. Sper să treacă cu bine”, a completat.

Despre relația cu fiii lui, Laurențiu Jr. și Luca, antrenorul a mai spus: „Este una foarte bună. Sunt băieții mei și majoritatea timpului au stat numai lângă mine. Este o perioadă mai grea acum, dar sper să treacă și sunt sigur că vom fi bine pe viitor”.

„Din greșeli înveți. Dai timpul înapoi, zici că nu ai fi făcut așa, dar nu ai de unde să știi dacă e greșit ceea ce faci la momentul respectiv. Cred că fiecare dintre noi are astfel de momente. Faci anumite chestii și după îți dai seama că nu a fost bine, dar n-am regrete. Eu zic că da (n.red.: este împlinit). Întotdeauna am fost mulțumit cu ceea ce am și am fost mulțumit cu ceea ce fac”, a mai declarat.

Laurențiu formează în prezent un cuplu cu o tânără care îl va face tată pentru a treia oară. Potrivit primelor informații, perechea va avea un fiu.

Anamaria Prodan: „Rușinea adusă asupra familiei de fostul meu soț a dus la o situație intolerabilă”

„Noi, familia, îl vom ajuta pe Laurențiu întotdeauna să se ridice! Ne pare foarte rău că a căzut în această capcană cumplită pentru cariera și imaginea lui, dar cine a făcut nemernicia asta o să plătească cu siguranță. Laurențiu nu va lăsa nimic neplătit în viața lui”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

„Suntem siguri că, atunci când va vedea în ce a fost atras și cât de penibilă este situația lui, va repara totul în fața copiilor lui. Îi urăm multă putere să poată să-și revină și să înțeleagă că această lume în care zace azi nu este lumea lui. Este un om minunat care a greșit teribil și care nu o să stea în genunchi foarte mult timp. Cu siguranță se va ridica mult mai puternic. Îi urăm noroc”, a încheiat.

„Rușinea adusă asupra familiei de fostul meu soț a dus la o situație intolerabilă. E greu de gestionat situația. Mă sună tot felul de oameni din lumea fotbalului. Am muncit mult să-l fac cunoscut pe fostul meu soț. Nu cunoștea pe nimeni până nu am apărut eu. M-a înșelat cu o femeie de 28 de ani și asta știu și copiii mei, au citit pe internet. Eu nu am vrut ca informațiile astea să ajungă la ei”, mai spunea impresara în noiembrie 2021, pentru website-ul italian TUTTOmercatoWEB.

