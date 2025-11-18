Ilie Ilașcu a murit la vârsta de 73 de ani. Unde va fi înmormântat fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol

Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol și fost membru al Parlamentului României a murit luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. Unde va fi înmormântat fostul politician.

Ilie Ilașcu a murit la 73 de ani

Ilie Ilașcu s-a stins din viață luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani la București. Vestea decesului său a fost dată pe rețelele sociale, chiar de familia acestuia.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj și iubire – soț, tată, bunic, prieten ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită”, se arată în mesajul transmis de familia lui Ilie Ilașcu, pe pagina acestuia de Facebook.

Fostul politician va fi înmormântat la București, acolo unde și locuia de mai mulți ani.

„Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela bisericii SFÂNTA SOFIA din Calea Floreasca nr. 216, începând de marți, data de 18.11.2025 orele 14.00 până joi, data de 20.11.2025. Vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, gând bun și clipă de sprijin. Lumina lui rămâne vie prin cei pe care i-a iubit și prin toți cei care nu îl vor uita”, a mai scris familia fostului deținut politic, în mediul online.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Făleşti din Republica Moldova. A fost unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992), înființată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200.000 de locuitori ai Tiraspolului, capitala Transnistriei, 35.000 erau de etnie română, adică circa 17%, și care nu aveau nicio școală, nicio grădiniță în limba română, toate cele 19 unități de învățământ din Tiraspol fiind cu predare în limba rusă, relatează Ziarul de Gardă din Chișinău.

Din 1989 până în 1992 a fost lider al Frontului Popular din Moldova, filiala Tiraspol. Frontul Popular ajunsese, din primăvara lui 1989 când și-a început activitatea, la peste 5.000 de membri activi, iar după 1990, odată cu „formarea” așa-zisei „Republici Transnistria”, s-a declanșat o luptă aprigă împotriva organizației.

În 1992 Ilie Ilașcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din R. Moldova. Atunci, Ilașcu și unitatea sa specială au luptat spatele frontului și au adus mari pierderi Armatei a 14-a Federației Ruse venite să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor.

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la domiciliile lor din Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS, fiind acuzați de autoritățile transnistrene de crime de război și acțiuni de terorism.

Ilie Ilașcu este singurul care a fost condamnat la moarte, dar este și singurul care a ajuns, fiind în detenție, membru al Parlamentului de la Chișinău (în perioadele 1994-1998 și 1998-2000), apoi membru al Parlamentului României, apoi membru al delegației parlamentare a României la Consiliul Europei.

Fiind parlamentar european încarcerat ilegal la Tiraspol, problema lui Ilie Ilașcu și a Grupului său a fost discutată la cele mai înalte tribune europene și, după 9 ani de detenție, a fost eliberat.

Ilie Ilașcu s-a stabilit ulterior la București, a fost pentru o perioadă senator român, după care s-a retras din viața publică.

