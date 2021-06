Ilan Laufer, gest neașteptat la trei luni de la venirea pe lume a gemenilor

Alina și Laufer au devenit părinți de gemeni pe 15 februarie 2021. Micuții s-au născut premature și au stat internați la Maternitatea Giulești timp de aproape 6 săptămâni.

Pe 25 martie, Alina Laufer și gemenii s-au putut duce acasă, iar vedeta s-a declarant foarte fericită că nu a mai fost nevoie să stea în spital cu bebelușii.

„Le-am făcut bebelușilor externarea și sunt foarte fericită că mergem, în sfârșit, la noi acasă! Eu credeam că plecăm pe la sfârșitul lui aprilie, dar uite că doamna doctor ne-a dat voie să mergem deja acasă, după 5 săptămâni și jumătate, aproape 6, de spitalizare! Gemenii sunt bine, iar sora lor abia așteaptă să îi întâlnească! Să nu mai spun de Ilan, care nu i-a văzut deloc și nu mai poate. A făcut și cursuri de siguranță auto pentru bebeluși și este pregătit să își ia în serios mult așteptatul rol de tată! Eu m-am recuperat! Sunt foarte ok, am avut tot timpul o stare de spirit bună și nu am plâns deloc în spital. M-am documentat despre copiii născuți prematur și știam exact care sunt riscurile și ce trebuie făcut”, spunea Alina Laufer, în primăvară.

Pentru că perioada în care Alina și copilașii au stat în spital a fost una de cumpănă în familia Laufer, Ilan a decis să meargă în Israel și să se roage la Zidul Plângerii în semn de mulțumire că atât soția sa, cât și gemenii au trecut cu bine peste toate încrcările din ultimele luni.

Omul de afaceri a postat pe rețelele de socializare o poză din Ierusalim, în dreptul căreia a scris următorul mesaj:

“Oameni din întreaga lume vin în pelerinaj la Zidul Plângerii pentru a-i cere lui Dumnezeu să le îndeplinească dorințele, prin acele celebre bilețele pe care le bagă printre cărămizile zidului. Azi, pentru prima dată în viața mea, nu am venit să îi cer ceva lui Dumnezeu, am venit doar să îi mulțumesc. Atât pe bilețel cât si și în inima mea scrie ‘îți mulțumesc ție, Dumnezeu, creatorul și stăpânul acestei lumi că ni i-ai dăruit pe Nathaniel și Davina’. Vouă, dragi prieteni, vă transmit de la Ierusalim cele mai bune gânduri și să fiți binecuvântați.”

Postarea lui Ilan Laufer a adunat sute de aprecieri și multe mesaje de încurajare din partea celor care îi urmăresc activitatea în mediul online: “Să vă trăiască copilașii, să fie sănătoși și norocoși !”,“Doamne ajută! Sănătate la toți!”, “Slăvit fie numele Domnului! Să crească mari și sănătoși copilașii alături de surioara lor frumoasă și de ai lor minunați părinți!”, “Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze frumoasa familie, iar binecuvântarea Domnului să vină peste d- voastră, Ilan Laufer, pentru că Dumnezeu va cunoaște sufletul plin de dragoste și bunătate!”

