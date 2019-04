Florin Busuioc, despre relația cu fiul său abandonat: „Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat”

Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, s-a căsătorit în anul 1991 cu o femeie pe nume Marieta, din Târgul Mureș, de profesie asistentă medicală, împreună cu care are un fiu pe care l-a abandonat în copilărie și despre care a refuzat să vorbească ani de zile. Florin Jr are astăzi 29 de ani și nu și-a mai întâlnit tatăl de 10 ani.

Florin Busuioc a vorbit acum, după episodul în care prezentatorul era să-și piardă viața în urma infarctului suferit, despre relația pe care o are cu fiul său abandonat: „Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu… mi s-a părut un pic acid, aş zice, dar nu m-a deranjat. El are dreptate în felul lui şi eu îl înţeleg. Sunt părintele care nu a existat. A fost dat la o parte, ăsta este adevărul şi nu pot să-i reproşez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eşecului. Îmi reproşez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viaţa lui”, – a declarat Busu pentru revista Taifasuri, potrivit click.ro.

Fiul lui Florin Busuioc îi calcă pe urme tatălui său având în vedere că iubește muzica și chiar a avut o formație cu care a cântat. În plus, acesta i-a compus o piesă tatălui său ale cărei versuri sunt foarte dure și acide.

