EXCLUSIV! Cum arată fostul soț al lui Catrinel Menghia

Catrinel Menghia a divorțat de Massimo Brambati, bărbatul alături de care a stat 7 ani, în anul 2011. Printre motivele divorțului se numără și faptul că acesta a înșelat-o și a mințit-o, iar ea avea încredere oarbă în el. Cu toate că este discretă cu viața sa privată, Catrinel Menghia a vorbit despre divorțul care a traumatizat-o: „Întotdeauna am avut relaţii lungi. La fiecare dintre ele am crezut că nu o să se termine niciodată. A fost o relaţie lungă şi, dacă soţul meu nu mi-ar fi greşit, cred că ar fi durat pentru totdeauna. Dar da, de obicei, când îmi aleg o persoană cu care să stau, ştiu că vreau să stau cu acea persoană pentru totdeauna. Adică nu încep o relaţie doar ca să am companie, ca să mă distrez. Întotdeauna gândul meu a fost să-mi întemeiez o familie, ăsta a fost scopul meu. Ce am învăţat? Nu prea am învăţat, pentru că de fiecare dată am spus că nu o să mai fac aceleaşi greşeli, că nu o să mai fiu atât de bună. Câteodată, când nu eşti atent la anumite lucruri, partenerul ştie că te poate fraieri, mai ales într-o relaţie de durată. Eram aşa: „Suntem căsătoriţi, totul e OK, soţul merge la muncă, suntem „fair” (n.r. cinstiţi) unul cu altul. Totul e perfect“. Şi uite că n-a fost chiar aşa. Mi-a plăcut întotdeauna să am încredere. Niciodată nu o să vreau să pornesc, nici măcar într-o relaţie de amiciţie, cu îndoieli. Vreau să am încredere maximă în acea persoană”, – a declarat recent Catrinel Menghia pentru adevărul.ro.

„După divorţ, am intrat într-un con de umbră, de supărare pe mine însămi, pentru ce s-a întâmplat, pentru că pur şi simplu mă învinovăţeam că am ajuns acolo, cu toate că nu era vina mea. Am avut o perioadă de şase-şapte luni în care efectiv nu am făcut nimic. Nu mai voiam să lucrez ca model, nu voiam nimic. Îmi doream doar să stau în casă toată ziua să mă uit pe pereţi” – a mai dezvăluit actrița pentru sursa citată.

Înșelată de soț, Catrinel Menghia a plecat din casa în care locuia cu acesta, cu mâinile goale și extrem de dezamăgită: „M-am îndrăgostit aşa de el și de situație, avea un copil mic. Mă păcălea pe mine că de fapt fetița stă mai mult cu el pentru că mama nu prea o vrea. Au fost șapte ani frumoşi de căsnicie şi după aceea s-au întamplat nişte lucruri… Când am ieşit din casă în noaptea cu pricina am știut că nu am să mă mai întorc. Am aflat că m-a mințit în ultimii doi ani din viață, totul s-a întâmplat printr-un mail spart. Am fost dezamăgită, nu era una, erau multe. S-a întamplat prea repede şi am fost dezamăgită!”– a povestit de curând Catrinel Menghia într-un interviu la radio.

Catrinel Menghia, cunoscută în străinătate cu numele de Catrinel Marlon, în vârstă de 33 de ani, trăiește o poveste de dragoste de 8 ani cu producătorul de filme Massimiliano Di Lodovico. Actrița a devenit mămica unei fetițe, pe nume Caroline, în luna februarie a acestui an.

Catrinel Menghia a realizat un pictorial incendiar pentru Revista Unica, alături de Massimo Brambati, cel ce la vremea respectivă îi era soț

