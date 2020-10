Ellie White, bolnavă de COVID-19: „Se pare că inevitabilul s-a întâmplat și la mine”

Ellie White a anunțat pe rețelele de socializare că a fost infectată cu noul coronavirus. Artista a mărturisit că va sta la domiciliu până se va vindeca și le-a transmis un mesaj fanilor săi.

„Ei bine, se pare ca inevitabilul s-a intamplat si la mine. Tocmai ce am primit rezultatul testului Covid, si este pozitiv. In urmatoarele saptamani voi sta carantinata la domiciliu, cu tratamentul aferent. Aveti grija de voi, protejati-va si lucrati intens la imunitatea voastra pentru a putea trece mai usor peste acest virus”, a scris cântăreața.

Artista a atașat anunțului său și „PROBA pentru necredincioși”, adică rezultatul testului care confirmă faptul că are COVID-19.

Ellie White, despre experiența cu COVID-19

Aceasta a povestit pe blogul său cum a fost experiența sa cu virusul, dar a răspuns și celor care au acuzat-o că a fost plătită să spună s-a îmbolnăvit.

„Am luat virusul Covid care m-a pus la pat pentru 3 zile, cu o stare foarte urata, desi eu chiar cred ca am avut o forma usoara – febra mare, pana in 39 de grade, durere in piept, durere continua de cap, durere generala de corp, senzatie de durere la atingere ( nu am suportat nici atingerea hainelor de pe mine cateva zile ), durere de ochi, senzatie de oboseala cronica si cu o forma usoara de tuse”, a dezvăluit Ellie White.

De asemenea, artista a ținut să precizeze că anunțul său nu a fost menit să facă propagandă, ci „cu simplul scop de a atrage atentia asupra nevoii de a va proteja si de a lucra la imunitatea voastra pentru ca atunci cand va veti lovi si voi de acest virus ( pentru ca multi dintre voi o veti face), sa puteti sa treceti mai usor peste aceasta perioada, si sa va luptati cu un organism puternic, decat cu unul slab.”

Ellie White le-a mai povestit fanilor săi că a primit tratament acasă, de la medicul de familie și va rămâne la domiciliu împreună cu familia sa, până va trece perioada de carantină.

