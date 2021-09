Elena Lasconi, apostrofată de locuitorii din Câmpulung pentru că se reîntoarce pe micile ecrane

Elena Lasconi se întoarce pe micile ecrane pentru a prezenta o emisiune nouă la Pro TV. La câteva luni după ce a renunțat la cariera în televiziune pentru a intra în politică, Elena Lasconi a fost cooptată într-un nou proiect al celor de la Pro, intitulat “Căsătoriți pe nevăzute”. Primărița orașului Câmpulung Muscel va avea rolul de ofițer al stării civile în show-ul matrimonial.

„Mă bucur foarte mult că eu voi oficia aceste căsătorii. De-abia aștept să văd reacțiile lor. Pentru mine este o nebunie, dar normalitatea e plictisitoare. Poate să fie cu noroc. Oricum, căsătoria este o ruletă. Că te cunoști de un an, o lună, zece ani, căsătoria este o călătorie lungă, cu bune și rele. M-aș bucura foarte mult să fie prieteni pe viață. Prietenia și simțul umorului cred că sunt foarte importante”, a spus Elena Lasconi, potrivit Pro TV.

Elena Lasconi își dorește ca prin intermediul acesei provocări, orașul argeșean la cârma căruia se află să devină un loc ideal pentru căsătorii.

Locuitorii din Câmpulung Muscel s-au declarat nemulțumiți de decizia edilului de a face parte dintr-o emisiune matrimonială televizată.

“Eu am înteles că dvs. Dna Primar doriți să ocupați cât mai multe scaune… dar cu populația, cu oraşul nostru Câmpulung…? Străzi, locuri de muncă, sunt atât de multe încât nu pot să le inşir, cum rămâne ? Credeți că vă puteți menține promisiunile? Sau sunteți din categoria care se ține doar de vorbe, că de fapte e prea greu…” , “Dacă îi plăcea atât de mult pe sticlă ce a căutat la Câmpulung? Clar îi place fotoliul de primar și cam atât. Doamnă ai promis în campania electorală marea cu sarea, a trecut aproape un an și realizari zero. Ce ai de gând cu noi și cu orașul NOSTRU… subliniez… NOSTRU”, “Dna Lasconi la primărie se mai fac angajări? Aș vrea să vin și eu pe post de consilier matrimonial, că treaba cu primăria am încheiat-o, le-am asfaltat, le-am creat locuri de muncă, am adus și investitori, gata, oamenii cred că sunt mulțumiți acum cu rezultatele în urma votului pe care vi l-au încredințat. Dar aș mai avea o întrebare – la noi, în principiu, când se mai fac angajări în mediu privat, stat , se mai fac niște teste, analize, ceva acolo, la primărie se mai fac testări psihologice? Cred că nu ați trece de funcția femeie de serviciu. Serios să nu credeți că jignesc pe cineva, dar analizați un pic faptele dvs în ultimele săptămâni” – sunt câteva dintre reacțiile locuitorilor din Câmpulung.

Foto – Facebook