Drama actriței Draga Olteanu Matei: „Aş fi preferat să mor şi eu odată cu el”

Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori. După primele două căsnicii eșuate, cu un ofițer de aviație la vârstă de 18 ani, apoi cu un diplomat, în perioada studenției, actrița și-a găsit liniștea în brațele medicului Ion Matei.

Drama actriței Draga Olteanu Matei

În aprilie 2014, Draga Olteanu Matei și-a condus soțul pe ultimul drum. Actrița a fost devastată de pierderea omului alături de care a trăit 44 de ani și a mărturisit că nu va putea trece niciodată peste acea durere. Cei doi au avut un mariaj extrem de fericit.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. Există oameni deștepți și oameni tâmpiți.

Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe, își descoperă unul altuia motive de admirație, lucrurile se încheagă în așa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viața noastră”, mărturisea cu ani în urmă Draga Olteanu Matei, potrivit Libertatea.ro.

„Eu și soțul meu suntem o singură persoană și trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă”, mai spunea aceasta într-un interviu.

