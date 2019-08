Dana Rogoz și Radu Dragomir, în ciuda diferenței de vârstă de 17 ani, se înțeleg foarte bine. Radu a mai fost căsătorit înainte cu actrița Ozana Oancea și mai are un băiat pe nume Barbu. Dana Rogoz a vorbit despre începuturile poveștii lor de iubire și a dezvăluit care crede că este rețeta relației longevive: „Ne-am cunoscut lucrând în televiziune şi, la un moment dat, după vreo doi ani de lucru îm­preună, s-a întâmplat să ne îndrăgostim. Şi uite-ne, suntem încă împreună. Cum? Nu ştiu, nu prea pot să vorbesc despre asta, fiindcă nu e o reţetă, ceva ce se aplică tu­turor. Cred că se­mă­năm pe dinăuntru foar­­­­te tare. Şi mai cred că ne-am lăsat în pace, nu ne-am schim­­­­bat niciunul de dragul ce­luilalt. Am fost sinceri şi au­ten­tici şi am in­trat în relaţia asta foar­te cu­raţi, cu mare în­cre­dere unul în ce­lălalt.

Uite că am a­juns să îm­pli­nim 15 ani de relaţie, în ciuda tuturor aştep­tărilor din jurul nos­tru. Ni­meni nu ne dă­dea şan­se, nici fa­milia, nici chiar prie­tenii cei mai a­propiaţi. Dar între noi era ceva aşa de pu­ternic, cre­deam aşa de tare în relaţia asta, în­cât mi se părea ri­dicol că ei nu văd. Poate, din ex­terior, şi eu aş fi ju­decat la fel. Gândi­ţi-vă că încă nu îm­pli­nisem 19 ani când ne-am mutat împreună, iar el avea deja 36. În acelaşi timp, totuşi, eu nu eram o fată de 18 ani, eram mult mai ma­tură, eram un copil crescut între adulţi. Eu, la vârs­ta pe care o are Vlad acum, mergeam singură în tur­nee şi mă spălam singură”, – a dezvăluit Dana Rogoz într-un interviu acordat publicației Formula AS.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro