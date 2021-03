Primăvara aceasta, Olimpia Melinte (33 de ani) va deveni mamă pentru a doua oară. Actrița și soțul ei, Constantin Luca, mai au împreună un fiu, Sasha, în vârstă de 6 ani. Perechea va avea o fiică. „It’s a GIIIIIRL!!!! Mi-a fost frică să o spun cu glas tare atunci când toată lumea mă întreba ce mi-aș dori să fie, «băiat sau fată?».

Dar adevărul e că visam la o fetiță! Și acum, știind că inima ei bate odată cu a mea, îmi vine să plâng, să râd, să sar în sus de fericire și tot ce pot să-i promit este că va fi cea mai iubită dintre pământence! ❤️”, a scris actrița în noiembrie 2020, în mediul online.

Cum arată actrița Olimpia Melinte în ultimul trimestru de sarcină?

„Nu știu dacă m-am mai simțit vreodată mai împlinită, mai liniștită, mai… curajoasă. (…) Simt că primăvara asta e pur și simplu altfel. Pentru că anul trecut cam pe vremea asta se instala starea de urgență.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

Pentru că ne-a fost greu. Pentru că n-am renunțat. Pentru asta și pentru multe altele, primăvara asta este despre iubire! Să vă fie bine! 🌸”, scria actrița în mediul online, pe 1 martie 2021.

„Am intrat în trimestrul trei, practic sunt cam pe ultima sută de metri și, gândindu-mă că poate asta va fi ultima oară când voi fi însărcinată, parcă mă încercă deja o nostalgie.

Imagini cu actrița găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Iubesc fiecare transformare a corpului meu, chiar dacă obosesc ușor, mă doare spatele, am cârcei noaptea și când îmi vine să alerg cu Sasha prin parc îmi dau seama că nu prea mai pot”, mai scria în ianuarie.

Olimpia Melinte: „Vreau să nasc natural”

„Vreau să nasc natural cum am născut și la Sasha. Sper să fie totul bine. La el a fost o naștere foarte complicată pentru că eu sunt foarte încăpățânată, dar la a doua am înțeles că e mai simplu, deci poate am noroc”, a mai spus actrița.

Actrița va naște în luna aprilie, iar, pentru moment, nu s-a gândit la nume. Fiul ei Sasha își dorea ca, dacă era băiat, să-l cheme Luka Modrić, ca pe fotbalistul echipei Real Madrid, iar dacă era fată, să o cheme Sia.

Sarcina nu a fost planificată

În octombrie 2020, invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Olimpia a dezvăluit că soțul ei a fost cel care și-a dat seama că ea era însărcinată. „M-a luat prin surprindere. Ceea ce este incredibil este că și-a dat seama soțul meu că sunt însărcinată. (…) Zic: «N-are cum, sunt obosită de la stres, de la filmări».

Și-a dat seama pentru că îmi era foarte somn. Ajungeam acasă după o zi de filmări și de obicei mai rezistam 3-4 ore prin casă cu copilul. Măi, la 20:30 picam lată. Pe lângă asta, mi-era foame non-stop. Mă enervam cumplit dacă n-aveam mâncare și ce-mi doream eu să mănânc.

El na, știind cum a fost la primul [copil], a zis: «Cred că [asta] se întâmplă». A plecat de acasă și a venit cu testul de sarcină. Fix așa a fost. A avut dreptate. Sasha era cu noi, dar nu i-am spus imediat. Am zis să merg la doctor să-mi confirme. N-am vrut să îl fac să spere la ceva”, a mărturisit actrița.

Foto: Instagram

Citește și:

Prințul Harry, dominat de Meghan Markle. Detaliul observat în interviul cu Oprah Winfrey

Prințul Harry și Meghan Markle s-au contrazis în acuzațiile de rasism față de familia regală

Demi Lovato a fost abuzată sexual în timpul supradozei din 2018

Fiica cea mică a Gabrielei Cristea a împlinit 2 ani. Ce frumoasă este Iris!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro