Andreea Bălan (38 de ani) și George Burcea (34 de ani) s-au separat în primăvara anului 2020, după o relație de 4 ani și jumătate și un mariaj de doar câteva luni. Recent, în podcastul „Gândește diferit”, cântăreața a spus cum a trecut peste despărțirea de actor.

Cum a trecut Andreea Bălan peste despărțirea de George Burcea

„Mi-am făcut un grup de suport din patru oameni. Am văzut la americani, asta e ultima găselniță. Le-am zis: «M-am despărțit, am nevoie de voi patru, trei fete și un băiat, vă voi suna în fiecare zi pe rând, timp de 4 luni». Mai plângi… Cui pe cui se scoate, intri în altă relație, dar nu e bine, pentru că trebuie să stai o perioadă singur… în fine. Am făcut tot felul de încercări. În fiecare zi vorbeam aceleași lucruri, i-am secat (n.red.: pe cei patru prieteni). După le-am mulțumit pentru că am dat afară tot. Într-o zi mi-a trecut, n-am mai simțit nimic. Ai nevoie de prieteni foarte apropiați care să fie alături de tine și să te suporte pe o perioadă limitată”, a declarat solista.

Întrebată care este cel mai important lucru pentru ea într-o relație, Andreea a completat: „Iubirea, mă tot întorc la iubire. Iubirea autentică, să mă iubească pentru ceea ce sunt, iar eu, la rândul meu, să-l iubesc pe el lăsând la o parte realizările, situația, pe el ca om, ca suflet. Asta suntem la bază, suflete. Cu cât mai mult iubim sufletul cu atât suntem mai fericiți”.

„Dacă tu nu mă vrei, eu de ce să te vreau? Eu înainte eram: «Dacă tu nu mă vrei eu te vreau!». E greșit. E traumă. E legătură pe traumă. Nu mă vrei, nici eu nu te vreau, pierderea ta, eu sunt bine cu mine, o să fie altcineva care o să mă vrea”, a completat.

După despărțirea de George, Andreea a format timp de 1 an și 3 luni un cuplu cu Tiberiu Argint (37 de ani), de care s-a despărțit în septembrie 2021. În mai 2022, solista era surprinsă pentru prima oară după despărțirea de Tiberiu alături de un alt bărbat.

Cei doi au cinat într-un restaurant din București, fiind destul de distanți, în afara câtorva momente intime surprinse de CANCAN. Au fost fotografiați sărutându-se și ținându-se de mână. După divorțul de George, artista a fost mult mai discretă în privința vieții sale de cuplu.

„Nu îmi mai fac planuri în viața personală. Sunt discretă, nu îmi mai expun relația cum am făcut până acum. O trăiesc pentru mine și mai departe mă las surprinsă. Încerc să nu îmi mai fac planuri pentru că mereu am făcut asta și mi-am dat seama că nu funcționează așa lucrurile. Am zis că mă văd căsătorită din nou”, declara artista în 2021, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Înaintea relației cu George Burcea, alături de care are două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (3 ani), timp de un an, solista a format un cuplu cu Michael, un pușcaș marin american. Înainte de a-l cunoaște pe Michael, timp de 9 ani, cântăreața a format un cuplu cu artistul și compozitorul Keo. Andreea și Keo s-au despărțit în anul 2014, după ce solistul a înșelat-o cu artista Misty, alături de care are și o fiică, Arya Violette, în vârstă de 4 ani.

Înaintea relației cu Keo, Andreea a format un cuplu cu Teo Păcurar, compozitor, potrivit Spynews. Fosta pereche s-a și logodit, în 2005 tatuându-și câte un inel de logodnă pe inelarele stângi. Un an mai târziu, însă, Andreea și Teo s-au despărțit. Potrivit Spynews, motivul ar fi fost dorința compozitorului ca el și Andreea să se mute în Bistrița.

