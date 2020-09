Cristina Șișcanu, la un pas de accident: „Conduceam și am văzut negru în fața ochilor”

Cristina Șișcanu, vedeta show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D, a trecut recent prin momente cumplite.

Cristina a avut o criză pe fondul oboselii și a fost la un pas să-și piardă cunoștința în timp se afla la volan.

Vedeta a povestit ce i s-a întâmplat într-un Story, pe Instagram.

„Dragii mei, mi-am mai revenit un pic acum dar am avut un moment în care nu m-am simțit prea bine. Conduceam și la un moment dat am văzut negru în fața ochilor și a trebuit să trag pe dreapta, să-l sun pe soțul meu să-mi aducă magneziu. Am luat magneziu, apoi m-am pus pe picioare și sunt mai bine. Este foarte important să fim foarte atenți la ce semnale ne transmite corpul nostru și să avem grijă, că epuizarea asta, la un moment dat, își spune cuvântul”, a povestit Cristina Șișcanu pe contul ei de socializare.

La cei 35 de ani pe care îi are, soția lui Mădălin Ionescu (50 de ani) trece printr-o perioadă foarte aglomerată și stresantă, fiind prinsă între filmările pentru noul sezon al show-ului „Bravo, ai stil!” și îndatoririle pe care le are ca mamă de trei copii (Ștefania și Filip, din prima căsnicie a lui Mădălin Ionescu și Petra, fata ei și a prezentatorului tv).

