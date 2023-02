Cristi Borcea, dezvăluiri despre anii de penitenciar. „Eram 12 în cameră. Bine că am rămas întreg fizic!”

Cristi Borcea (52 de ani) și-a reamintit despre una dintre cele mai delicate perioade din viața lui, despre anii petrecuți în închisoare.

Fostul președinte executiv de la Dinamo a stat cinci ani și jumătate după gratii, între 2014 – 2019, fiind condamnat în Dosarul Transferurilor și în Dosarul Retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța.

Invitat în podcastul “Fiță cu Adiță”, moderat de Adiță Voicu, afaceristul și-a adus aminte de cum era la închisoare. Cristi Borcea a povestit că programul zilnic era strict, iar întreaga experiență l-a marcat profund. Borcea spune că sărbătorile erau cele mai grele perioade din an. Nu doar el simțea asta, ci absolut fiecare persoană de acolo.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

„Sărbătorile erau cele mai dureroase!”

„Dimineața apel, te sculai la 6, pregăteai patul, după aceea îți făceai mic dejun și te duceai la muncă. De sărbători plângeam. Normal, când ne uitam la televizor și vedeam, sărbătorile erau cele mai dureroase și sunt cele mai dureroase pentru cei care sunt acolo.

Ar trebui să li se dea permisii să stea lângă familii. Am văzut foarte mulți deținuți terminați și în imposibilitatea de a fi redați societății, în momentul în care 60-70% își distrug familiile acolo. Sunt 4, 5, 6 ani în care unii nu își văd soția, copiii. Se destramă familiile. Noi acolo aveam ore speciale de reeducare. În momentul în care nu îi dai timp cu familia, nu o să îl reeduci niciodată.” – a dezvăluit Borcea.

„Bine că am rămas întreg ca fizic!”

Soțul Valentinei Pelinel a mai precizat că se simte norocos că a rămas întreg fizic după experiența închisorii. Dar l-a afectat psihic.

“A fost greu. Eu am făcut cel mai mult dintre toți, 5 ani și 6 luni. Asta e. Cea mai de preț este libertatea și sănătatea.

Bine că am rămas întreg ca fizic, la cap sigur nu a rămas. M-a afectat din moment ce nu pot să dorm fără medicamente. Și acolo aveam voie să le iau, veneau seara, îți dădeau ce pastilă aveai nevoie, era o strictețe mare.

Noi stăteam 12 în cameră. Asta e, au fost vremuri grele. Bine că le-am trecut”, a adăugat afaceristul.

Valentina Pelinel a rămas gravidă când Borcea era după gratii

Borcea și pPelinel s-au căsătorit civil în 2018, după prima eliberare condiționată a afaceristului. La momentul căsătoriei, fostul model era deja însărcinată cu gemeni. Valentina Pelinel a recunoscut că a apelat la fertilizarea in vitro.

“Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame.

Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă şi aceasta este singura metodă, nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu şi să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta. Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate” – a dezvăluit Valentina Pelinel pentru okmagazine.ro.

Foto – Facebook