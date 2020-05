Ciprian Marica, primele declarații despre infidelitatea sa: „Da, am greșit. Îmi pare rău”

Ciprian Marica, în vârstă de 34 de ani, este hotărât acum să o dea în judecată pe fosta sa amantă pentru dezvăluirea momentului intim, fotbalistul fiind convins că a recurs la acest gest pentru a-și face publicitate. Cu toate că a evitat să ofere vreo declarație în acest sens până acum, iată că Ciprian Marica și-a luat inima în dinți și a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook:

”Orice fapta buna trece foarte usor neobservata. Orice greseala ajunge foarte usor pe prima pagina. Dar daca stiam ca e nevoie de 4h si nu de ani de munca, sacrificii si rezultate pentru a fi cine ati facut sa fie in ultima saptamana Ciprian Marica, imi schimbam strategia inca de acum 20 de ani. Mi-au placut munca si performanta in schimb. Eu fraier, nu? Revin aici cu pozitia mea oficiala, prilej cu care sper ca familia si apropiatii mei sa nu mai fie hartuiti dupa declaratii sau stiri fabricate pe surse. Daca stiam ca astfel de subiecte intra la categoria “interes national”, as fi cautat ca pentru fiecare reprezentare a Romaniei in echipa nationala, fiecare gol, fiecare proiect sustinut de Fundatia Ciprian Marica, fiecare investitie cu bani munciti sa fie presarata cu scandal.

Omul este suma acţiunilor sale – ce a facut, ce poate face, ce lasa mostenire. Nimic altceva. A tuturor actiunilor, un om nu poate fi caracterizat dupa o singura fapta, indiferent daca e buna sau rea! Mi-am trait cariera intre aplauze si injuraturile adversarilor, nu sunt afectat de rautatea voastra, de placerea voastra de a da cu pietre, dar faceti si victime colaterale. Cine da dreptul celor de pe margine de a rani oameni care nu au gresit, dar care au suferit deja destul de pe urma greselii altora?

Da. Am gresit. Imi pare rau. Sunt un om care, iata, traieste fara sa stie intr-o societate de un alb imaculat, cu oameni fara greseala. Sa nu va asteptati la alte reactii din partea mea. Nu raspund la glume, injurii sau “sfaturi”. Va multumesc, in schimb, pentru creativitatea generata din grija pentru mine. Chiar ma gandesc la linia aia de prosoape, din vânzările cărora am putea să susținem niste tineri talentati. Aveti grija de voi! Mi-as fi dorit sa va urez sa fiti mai buni! Dar asta e! Sa fiti sanatosi!”, – a fost mesajul transmis de Ciprian Marica.

