Sezonul al 11-lea Românii au talent se sfârșește în seara aceasta, 28 mai 2021. Ultima ediție se va difuza în direct pe Pro TV de la ora 20:30. Câștigătorul desemnat în urma votului telespectatorilor va primi marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

Cine sunt finaliștii „Românii au Talent” sezonul 11. Marea finală se difuzează azi pe Pro TV

Cu gândul la marele premiu, fiecare dintre finaliști și-a propus să se autodepășească și să îi surprindă pe toți cei de acasă cu prestațiile lor. Și de această dată, decizia este în totalitate a publicului, informează Pro TV.

„Bună dimineața! ☀️ Am ajuns și la finală, Marea Finală. E o bucurie să văd atât de mulți oameni talentați, unici, spectaculoși, an după an. Mă bucur și că sunteți cu noi în număr atât de mare. ☀️ Ne vedem diseară, LIVE, de la 20:30 📡”, a scris Smiley pe Instagram.

Românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus), după START VOT, folosind codurile care vor fi afișate pe ecran în timpul emisiunii. SMS-urile pot fi trimise doar de pe teritoriul României. Acest serviciu nu este disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii vor putea vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Cele două semifinale ale show-ul jurizat Andi Moisescu, Andra, Florin Călinescu și Alexandra Dinu au făcut Pro TV lider de audiență în serile în care au fost difuzate, informează Pagina de media. Prima semifinală a atras în fața televizoarelor mai bine de 1,9 milioane de români la nivel național, iar cea de-a doua a avut peste 1,7 milioane de telespectatori.

În finală s-au calificat următorii concurenți:

Remi Martin

Filip Cioc

Art of Robots

Dean Bowman

MagiTot

Ana Maria Mărgean

Daria Batschi-Beleca

Duo Turkeev

GIM

Rareş Trufea

Narcisa Ungureanu (a primit wild-card după a doua semifinală)

Finaliștii sunt nerăbdători să urce din nou pe scena talentului, în cea mai importantă seară din acest sezon și să le aducă telespectatorilor un spectacol special. Nu ratați, astăzi, de la 20:30, marea finală a sezonului #unusiunu Românii au talent!

