Sâmbătă, 7 noiembrie, Fostul Principe Nicolae a devenit tată pentru prima oară. Soția lui, Alina-Maria de Roumanie a dat naștere unei fiice, Alexandra Maria.

Recent, într-un interviu oferit publicației Adevărul, nepotul Regelui Mihai I a dezvăluit cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată, cum au ales numele micuței și când va avea loc botezul.

„Cu bune și rele, experiența este una absolut minunată. Noi ne-am adaptat foarte bine și, chiar dacă sunt și nopți cu mai puțin somn, ne bucurăm de fiecare clipă petrecută cu cea mică.

I-am amenajat celei mici camera ei, însă doarme și cu noi”, a declarat Fostul Principe, pentru Adevărul.

Când își vor boteza Fostul Principe Nicolae și soția lui fiica?

„Trebuie să vedem cum va fi situația în perioada următoare în România. Este o perioadă dificilă, cu destule restricții. Botezul va fi cu siguranță anul viitor.

Nu am decis deocamdată dacă botezul va fi la Curtea de Argeș sau Sinaia. Nu am apucat să vorbim nici cu arhiepiscopul Calinic. Nu am mai plecat din București de mult timp”, a mai spus.

Cum au ales numele?

„În primul rând am vrut să aibă nume ce ne plac nouă. Am făcut fiecare dintre noi o listă și pe ambele liste au apărut numele Alexandra și Maria. A fost într-un fel o coincidență specială că Maria a fost regina României.

Pe soția mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătușa mea are și prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe nașa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra.

Plus că a mai fost principesa Ileana care și-a luat numele monastic Maica Alexandra”, a mai dezvăluit Fostul Principe, tot pentru Adevărul.

