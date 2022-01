După divorțul de Emanuel Necatu (35 de ani), Alexandra Stan (32 de ani) ar avea un nou iubit. Solista și Emanuel au fost căsătoriți timp de doar câteva luni, din primăvara până în toamna anului 2021. În prezent, cântăreața ar forma din nou un cuplu.

Alexandra Stan are un nou iubit? Despre cine este vorba

Artista și presupusul iubit s-au cunoscut prin intermediul pasiunii pentru muzică. Tânărul, Alex Parker, este producător muzical. Alex a debutat cu single-ul „Tropical Sun”, la care a lucrat alături de Marius Moga (40 de ani). Muzicienii ar forma un cuplu de în jur de o lună.

Anul trecut, Alex și Alexandra au colaborat la piesa „Home Alone”. „De când aștept să lansez această piesă!!! Am scris-o acum 6 ani, în prima mea tabără de compoziție, alături de Marius Moga. Drăguț este că tot acolo am cunoscut-o și pe Alexandra. A durat ceva… să lansez piesa! Vreau ca „Home Alone” să transmită energie pozitivă oricui o ascultă, așa cum o face și filmul an de an. Simt că planeta are nevoie de niște muzică aducătoare de fericire!”, scria Alex în noiembrie 2021, pe Instagram.

De ce au divorțat Alexandra Stan și Emanuel Necatu

„Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de-asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații”, declara solista în noiembrie 2021, în podcastul „Aproximativ Discuții”, găzduit de Gojira.

Invitată în emisiunea „Teo Show”, Alexandra a detaliat motivele divorțului de Emanuel. „Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că, dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior”, a povestit Alexandra Stan.

„Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…) Sunt genul de persoană care acceptă orice la început, știind că nu e bine. La un moment dat, când simt că s-a depășit o limită, pun stop și nu mai pot să mă întorc”, a continuat.

„Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok. Ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a mai spus artista.

„Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie de mine, o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii. Ne-am mulțumit: «Băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție!». Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie”, a completat.

