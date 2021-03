În mediul online, în mai 2020, actrița a publicat mai multe imagini din copilăria ei. Una alături de mătușa care-i este și nașă, una în care este surprinsă singură și una alături de mama ei.

„Ghici cine-i băiețelul ăsta mic? ;)) Eu + nașa/mătușa = ❤️ La botez! Faza 1”, a scris în descrierea primei imagini. „#Faza2 #Băiețel #BăiețelÎnRochiță #Eu #CeCapAveam #Urâtzică 😂”, a scris în dreptul celei de-a doua.

„#Faza3 #CeaMaiFrumoasăPozăCuMineDinViațaMea #EuȘiMama #transformată, în final, în #fetiță ;)) PS: Poate m-am pupat cu un broscoi și am devenit frumoasă! 😂”, a mai scris în dreptul ultimei imagini.

Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagini

În fotografii este actrița Doinița Oancea (37 de ani). „Doamneee, cât erai de drăguță! Cu mama ta semeni! 😘; Erai prea frumoasă cu cârlionții tăi 😘”, au fost două dintre comentariile ultimei postări.

Recent, tot în mediul online, Doinița a vorbit despre o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în ultima lună. La recomandarea medicului de familie, actrița a apelat la reumatolog, iar acum urmează să fie tratată.

„Două săptămâni, dacă nu mai bine, am avut niște dureri suboccipitale foarte puternice. N-au încetat cu niciun cocktail de medicamente încercat de mine, nici cu masaj, motiv pentru care am mers la doctorița mea de familie.

Dumneaei a considerat că trebuie să-mi dea o trimitere la reumatolog. Am fost, am făcut o radiografie și acum o să trebuiască să încep kinetoterapia”, a mărturisit Doinița Oancea în mediul online.

„Fiecare durere de cap este foarte diferită, chiar dacă poate părea că durerea mea de cap seamănă cu durerea ta. (…) În cazul meu, este o problemă cu coloana cervicală, partea de sus, în alte cazuri nu se știe niciodată, așa că vă sfătuiesc să mergeți la doctor”, a încheiat actrița.

Ce alte pasiuni, în afară de actorie, are Doinița Oancea

„Timp, energie și plăcere am pentru următoarele: familie, prieteni, atelierul de design vestimentar, discuții și live-uri de beauty cu prietenii mei din mediul virtual. Momentan atât.

Curând, poate după Sărbători, sper să încep din nou să predau actorie, poate chiar să țin și niște workshop-uri de make-up și mai am niște planuri, dar din păcate nu am timp și pentru ele”, mărturisea actrița în 2019, pentru Libertatea pentru femei.

Doinița este logodită cu iubitul ei, pictorul Adrian Călin, din vara anului 2019. „S-a întâmplat la Roma, de ziua mea. Nu mă așteptam să se întâmple atunci. Nu îmi venea să cred. O să ne și căsătorim la un moment dat. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și suntem împreună de cinci.

După vreo doi ani am început să cred că el este ok și că putem avea o relație. Este o viață normală de cuplu. Locuim împreună. Ne este bine. El este pictor, dar mai face și altele pe lângă”, spunea Doinița Oancea în 2019, în emisiunea Vorbește Lumea.

Cum a cucerit-o logodnicul ei

„Nu m-a cucerit cu ceva în mod special, cu caracterul cred. Noi nu am început ca iubiți. Nu mi-a atras atenția în mod special. Am devenit amici, apoi am trecut la stadiul de buni prieteni pentru că văzusem că este un om ok. Este sufletist, are toate calitățile, după care s-a întâmplat. (…)

Noi stăm împreună și ne întâlnim seara acasă. El e plecat cu ale lui, eu cu ale mele… Mă văd la nunta mea purtând o rochie făcută de mine, dar nu o să am o singură rochie, pentru că îmi plac prea multe. Mă văd purtând și pantaloni”, mai povestea Doinița Oancea tot în 2019, în emisiunea Star Matinal.

