Adriana Grande împlinește 30 de ani! Cum s-a transformat cântăreața, de-a lungul carierei, cu ajutorul operațiilor estetice

Ariana Grande împlinește luni, 26 iunie, 30 de ani. Solista a fost deja sărbătorită de colegii de pe platourile de filmare ale noului musical „Wicked”, în care joacă rolul Gildei și care se va lansa în cinematografe în toamna anului viitor.

Ariana a publicat o imagine surprinsă în cabina ei de probă, decorată cu baloane roz și cu panglici inscripționate cu mesajul „La mulți ani!”. „Încă puțin! Cât de tare este echipa roz!!! Iubesc atât de mult această grijulie familie Oziană a mea. Și sunt foarte recunoscătoare”, a scris artista la Insta Story.

Cât de mult s-a transformat Ariana Grande în peste 15 ani de carieră

De-a lungul celor peste 15 ani de carieră, Ariana a optat pentru numeroase schimbări de look. În ceea ce privește intervențiile estetice, artista a apelat la rinoplastie, remodelare a pomeților și mandibulei, și ridicare a sprâncenelor, printre altele. În ultimii ani, se speculează că ar fi apelat și la un lifting facial.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 14)

Schimbările sale de look au stârnit și reacții negative, fiind acuzată nu doar o dată de „apropiere culturală”. Bronzul artificial i-a determinat pe unii dintre fanii artistei să o acuze de „black fishing”, în timp ce, mai recent, a fost acuzată de „asian fishing”, pentru adoptarea unui look asiatic.

Citește și: Ava Max, lovită peste față în timpul unui concert. Artista, nevoită să părăsească scena / Video

Solista și-a început cariera în 2008, la doar 15 ani, pe Broadway, în musicalul „13”. Un an mai târziu, a fost distribuită în serialul „Victorious”, lansat de Nickelodian în 2010. Pentru rolul din serial, actrița a fost nevoită să se vopsească un roșcat intens de la o săptămână la alta, distrugându-și, în timp, părul. „Victorious” s-a încheiat după 4 sezoane, în februarie 2014.

În 2011, Ariana a lansat primul single, „Put Your Hearts Up”, ca parte a unui album dedicat adolescenților, pe care nu l-a lansat niciodată. Și-a continuat cariera cu un nou serial, „Cat & Sam”, care a rulat timp de doar un sezon și în care juca același rol din serialul „Victorious”. După aceea, Ariana s-a dedicat exclusiv carierei muzicale.

Ariana Grande s-a căsătorit în 2021

A lansat primul album în 2013, „Yours Truly”, pe care a avut o piesă, „The Way”, alături de rapperul Mac Miller. Artista și rapperul s-au reîntâlnit în 2016, pentru remixul piesei „Into You”, și au devenit la scurt timp un cuplu. S-au despărțit la începutul anului 2018. În toamna aceluiași an, rapperul s-a stins din viață în urma unei supradoze accidentale.

Solista a mai format cupluri cu actorul Graham Phillips, producătorul Jai Brooks, solistul Nathan Sykes, rapperul Big Sean, dansatorul Ricky Alvarez, comediantul Pete Davidson și rapperul Mikey Foster.

Citește și: Prințul William, cadou spectaculos din partea Westminster Abbey în ziua în care a împlinit 41 de ani. Imagini de colecție cu Prințul de Wales

Din mai 2021, Ariana este căsătorită cu Dalton Gomez, agent imobiliar. Artista a pășit către altar alături de ambii ei părinți, Joan Grande și Ed Butera, deși în versurile piesei „Thank u, next” solista mărturisea că-și va „ține [doar] mama de mână” când momentul să se căsătorească va veni.

Relația complicată dintre Ariana și tatăl ei a devenit mai strânsă în ultimii ani. În 2020, pe scena galei premiilor Grammy, artista a schimbat versurile piesei „Thank u, next”. În loc de „I’ll be thanking my dad / ‘Cuz she [mama] grew from the drama [Îi voi mulțumi tatălui meu, pentru că mama s-a maturizat din cauza dramei (din relația lor)]” a cântat „I’ll be thanking my dad / ‘Cuz he’s really awesome [Îi voi mulțumi tatălui meu, pentru că este într-adevăr grozav]”.

Foto: Instagram