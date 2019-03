Vedete care au fost exmatriculate

Mulți oameni celebri au fost suspendați sau exmatriculati din liceu. Unii au intrat în conflicte în timp ce alții au fost prinși fumând sau consumând băuturi alcoolice.

Câțiva dintre oamenii celebri din clipul video de mai sus au reușit să aibă imagini de „răi”, dar unii vă pot surprinde.

Cine este cel mai faimos om care a fost dat afară din liceu? Salma Hayek este în fruntea listei. Actrița a fost exmatriculată de la Academy of the Sacred Heart din New Orleans, Louisiana. Avea tendința de a face glume pe seama călugărițelor.

Alte femei celebre care au fost exmatriculate din liceu sunt Courtney Love, Lily Allen și Elizabeth Hurley. Credeți că natura lor rebelă i-a ajutat să reușească?

Urmărește clipul video de mai sus și află ce alte vedete au fost exmatriculate din școală.

Foto: Hepta