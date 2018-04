V for Vintage te contectează la designul contemporan și cultură vintage

Pe 21 și 22 aprilie, V for Vintage, cel mai important târg de design contemporan și cultură vintage, te conectează cu 100 de designeri contemporani, 10 colecționari de vintage autentic, 3 universități de arte și design.

Ajuns în al 10-lea an, V for VINTAGE înseamnă două zile dedicate întâlnirii ritualice cu designul contemporan și cultura vintage. Ediția de primăvară aduce atmosfera efervescentă a târgului într-un spațiu dedicat creativității și inovației, în centrul orasului: The Landmark (Vasile Alecsandri 4, Zona Piața Romană).

Procesul de instalare a versiunii V for VINTAGE 20 se finalizează cu un UPGRADE de design, tehnologie și mentalitate pe 21 și 22 aprilie.

Te conectezi la:

DESIGN VESTIMENTAR | ACCESORII ȘI BIJUTERIE CONTEMPORANĂ | DESIGN DE OBIECT | VINTAGE AUTENTIC

100 de designeri contemporani

Selecția colecțiilor primăvară/vară și a colecțiilor capsulă dedicate ediției este facută de juriul V for Vintage 20 format din Amir Doboș (Fashion Director Cosmopolitan România), Ioana Ciocan (Director General Art Safari București) şi Laura Călin (Fondator V for Vintage).

10 colecționari de vintage autentic

Selecția de vintage autentic reunește comorile bine păstrate care trec testul timpului și se conectează la contemporan.

3 universități de arte și design

La V for VINTAGE dedicăm un spațiu generos Universităților și Facultăților de Artă și Design din București, Cluj și Timișoara. În secţiunea Future Design din cadrul târgului, studenții expun colecții dedicate și instalații.

“Ediția din acest an a târgului V for Vintage, la 10 ani de la prima editie, este pentru noi un prilej de a arunca o privire la tot ce s-a întâmplat în design, în tehnologie, în social media, în politică și economie și în toate aspectele vieții noastre. Este și un prilej de a face o retrospectivă personală, din 2008 până în 2018. Noi am făcut-o și ceea ce am observat este un UPGRADE evident. De aici și provocarea târgului de anul acesta, care este o invitație la upgrade de mentalitate, de tehnologie și design, într-un spațiu care susține, prin arhitectura industrială, colecțiile designerilor noștri”, declară Laura Călin, fondatoarea V for Vintage.

V for Vintage 20 înseamnă două zile de shopping alternativ, un loc dedicat comunității oamenilor pasionați de design, artă, experiment, simț estetic și contemporan.

21 – 22 aprilie 2018

The Landmark (Vasile Alecsandri 4, Piața Romană)

Program

Sâmbătă, 21 aprilie 11:00 – 20:00

Duminică, 22 aprilie 11:00 – 20:00

Bilet intrare 12 lei

#VforVINTAGE #UPGRADE