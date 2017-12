Urania ne dezvăluie de ce nu trebuie să purtăm aur niciodată

Urania, pe numele său real Simona Vărzaru, talentatul astrolog și prezentatoarea “Uranissima”, a dezvăluit în cadrul emisiunii “Povești de viață”, live pe pagina de Facebook Revista Avantaje, câteva detalii inedite din viața sa.

Printre mai multe mărturisiri, atât de natură astrologică, cât și personală, Urania a recunoscut că nu poartă aur și a dezvăluit și motivul pentru care nu ar trebui să purtăm prețiosul metal.

“Am prezentat timp de 12 ani emisiunea Lumea cristalelor, inclusiv, la un moment dat, și a mineralelor. Din tot studiul meu am realizat cât de nociv este aurul. De ce? Aurul îți fură ochii, dar îți fură și mintea, îți fură sufletul, îți fură conștiința și îți determină existența. Aurul este un metal pe care eu nu îl recomand. Mie aurul nu mi-a adus noroc, nu port aur și nu am bijuterii de aur. Port, în schimb, argint.” – a povestit îndrăgita Urania.

Întrebată dacă iubește bijuteriile și cum arată cutia de bijuterii de acasă, Urania a recunoscut că, deși are multe cutii pline cu podoabe, acestea nu sunt valoroase: “Eu nu consider că am bijuterii, ci doar simple obiecte decorative. Prefer sa dau banii pe cărți.”

Citește și – Ce se întâmplă în preajma zilei de naştere? Un aspect pe care nu l-ai observat până acum!

Sursă foto: Libertatea