Unica News Report. Știrile Unica, prezentate de Raluca Hagiu, la 21 de ani de la apariția primului număr

În ultimele 12 luni, din mâinile noastre au ieșit peste 1500 de pagini. Primul număr Unica a apărut în decembrie 1997. De atunci, am trimis la tipar nu mai puțin de 253 de reviste. Dacă le-am pune una peste alta, am obține un turn de 1,25 metri. Pentru că tot timpul suntem în căutare de subiecte hot, anul acesta am reușit să vă aducem o mulțime de povești în exclusivitate: cine este noul iubit al lui Catrinel Sandu, cum arată fiica Oanei Cuzino, cum arată fetița Elenei Gheorghe. De la noi ați aflat pentru prima oară despre a doua sarcină a Andreei Bălan și despre relația foarte apropiată a lui Alex Velea cu soacra lui.

Site-ul Unica.ro are 3,3 milioane de vizitatori unici pe lună, aproape cât publicul celui mai mare concert din toate timpurile, Rod Stewart la Copacabana, de Revelion, în 1994.