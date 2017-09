Metoda ilară prin care un tată a reușit să își învețe fiul să se spele pe dinți

Un britanic creativ a găsit o modalitate inedită de a-și învăța fiul importanța igienei orale. Henry Warren spune că el și soția lui, Emma, au încercat în repetate rânduri să își educe fiul de opt ani, Sam, să se spele cu regularitate pe dinți, dar în zadar.

Așa că atunci când puștiul și-a pierdut un dinte de lapte, l-a lăsat sub pernă așteptând să primească bani. În schimb, Sam a primit o scrisoare ilară de la „Zâna Măseluță”, care îl îndeamnă să își îmbunătățească igiena orală.

„Dragă domnule Warren,

Prin această scrisoare țin să vă informez că am primit acum dintele dumneavoastră și este procesat corespunzător în sistemul nostru.

Veți constata că a existat o întârziere de plată, iar acest lucru se datorează condiției în care am găsit dintele. Ne așteptăm la o anumită cantitate de uzură la dinții pe care îi primim, dar în acest caz a trebuit să fie trimis la comisie pentru analize suplimentare.

Credem că acest lucru este cauzat de lipsa de îngrijire și atenție din partea dumneavoastră. Am detectat mai multe urme de suc și cantități reziduale de cereale și ciocolată care nu au fost îndepărtate prin tehnica de periere adecvată. Vă recomandăm să vă revizuiți de urgență practica.

Domnule Warren, vom accepta dintele de această dată, dar avem nevoie de asigurările dumneavoastră că starea următorului dinte va fi semnificativ mai bună, altfel vom reține plata.

A dumneavoastră,

Zâna Măseluță”

