Un român, câștigătorul premiului Moore pentru matematică pe anul 2019

Premiul Moore este atribuit pentru un articol remarcabil în domeniul cercetării științifice, apărut în una din principalele publicații editate de American Mathematical Society (AMS).

Acest premiu este decernat o dată la trei ani, iar valoarea sa actuală este de 5.000 dolari.

Manolescu a câștigat premiul Moore pentru articolul său intitulat „Pin (2) – equivariant Seiberg-Witten Floer homology and the triangulation conjecture” ce a fost publicat în Journal of the AMS.

Textul articolului rezolvă conjectura triangulării, „demonstrând că există variații topologice care nu admit o triangulare simplicială în fiecare dimensiune mai mare de 4”, conform unui articol publicat de UCLA.

Topologia este un domeniu al matematicii care cercetează proprietăţile spaţiului, ce sunt conservate sub deformaţii continue.

Ciprian Manolescu, care s-a născut în Alexandria, România, deține dublă cetățenie: română și americană. El și-a obținut doctoratul în anul 2004 la Universitatea Harvard și a predat la universități prestigioase precum Princeton, Columbia și Cambridge înainte de a se alătura UCLA.

Românul a mai câștigat în urmă cu câțiva ani câteva premii – premiul Frank and Brennie Morgan și o bursă de cercetare Clay Research Fellowship.

De asemenea, a mai fost desemnat câștigător al Premiului Societăţii europene de matematică în 2012 şi al premiului Robert Sorgenfrey Distinguished Teaching în 2011.

Matematicianul român are în palmares şi titlul de doctor honoris causa al Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

