Un retreat care spune tot: Urban New You retreat

Se spune ca intelepciunea vine odata cu varsta. Noi credem, insa, ca ea vine odata cu experientele pe care le acumulezi. Nu cunostintele si informatiile dobandite te maturizeaza, ci acele trairi care te invata sa descoperi, piesa cu piesa, puzzle-ul inedit al personalitatii tale.

Te invitam intr-un retreat educational, cu si despre tine, pe Strada Lunei nr.5, un spatiu arhitectural clasic, apartinand Bucurestiului aristrocrat de odinioara. Pe 27 ianuarie 2018, la Urban New You Retreat, ti-am pregatit o zi plina, dinamica, care iti va dezvalui care sunt capacitatile tale adevarate. #allday

Cum arata o zi la Urban New You Retreat? Ca un antrenament 3 in 1; lucram adica si mintea, si corpul, si sufletul. Impreuna vom porni intr-o calatorie a redescoperirii de sine, alaturi de cei mai buni traineri de Yoga si Pilates.

„Pilates reprezinta alegerea ideala in cazul in care iti doresti o remodelare rapida si completa a siluetei, intrucat muschii iti sunt antrenati ca un intreg, fara a-ti suprasolicita o singura parte”, considera Luminita, antrenoarea sesiunilor de pilates din cadrul Urban New You Retreat. Astfel, poti dobandi un abdomen plat, un spate bine lucrat, subtierea bratelor, tonifierea si definirea muschilor, precum si o pozitie corecta a corpului in timpul unei singure sedinte. Iar asta nu e tot!

Yoga se concentrează pe flexibilitate, flux de mișcare și grupe mari de mușchi. În cadrul clasei de Hatha Yoga, vei lucra fiecare muşchi din corp, fiecare poziţie fiind urmată de o contrapoziţie pentru a crea echilibru şi armonie interioară. Vei învăţa să fii prezent în timpul antrenamentului, mai degrabă decât să îţi depăşeşti limitele corpului.

In cadrul workshop-ului de Mindfulness, vom invata tehnici noi de respiratie si meditatie, atat de utile pentru a ne calma inima, mintea, cat si corpul. A fi prezent înseamnă a-ți lua viața în primire! Practicile meditative de tip mindfulness nu numai că pot ajuta în rezolvarea diverselor probleme personale sau pot duce la o creștere generală a stării de bine, dar pot de asemenea să ducă la o transformare pozitivă a întregii vieți. Ii va oferi corpului tau o binemeritata pauza, iar tie, o perspectiva noua asupra stilului alimentar.

In plus, am pregatit un curs de cooking, unde vom gati retete delicioase si, mai ales, sanatoase. Meniul este atent gandit, astfel incat sa combine mesele lichide cu cele solide intr-un mix redus caloric.

Iar pentru cele care vor sa incheie ziua intr-o nota de serenitate, terapeutele noastre profesioniste se vor ocupa de rasfatul tau in cadrul sesiunilor de masaj. Acestea nu sunt incluse in program, insa pot fi achizitionate separat, pentru ca tu sa beneficiezi de pachetul complet. O ora de masaj contribuie la eliminarea toxinelor din organism, creste elasticitatea pielii si combate celulita. Sa mai adaugam si faptul ca iti ofera o concentrare mai buna, un plus de energie si buna dispozitie sau te-ai convins deja ca trebuie sa il incluzi in ritualul tau zilnic?

In urma programului, participantele vor invata cea mai frumoasa lectie: sa isi asculte corpul si mintea si sa puna bazele unui mod de viata mai echilibrat, ce le va insoti si pe viitor.

Ce zici? Esti gata sa te regasesti pe tine si sa iti indeplinesti toate dorintele?

Grabeste-te, disponibile mai sunt 3 locuri, costul de inscriere pentru o zi este de 500 ron.